سفير النرويج يوجه رسالة لليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير النرويجي لدى ليبيا، توماس ريم بيردال، إنه أجرى لقاء «جيدا» مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في طرابلس.

وأضاف السفير، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يجب أن يكون هدف جميع الليبيين هو الحفاظ على الاستقرار وإجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن.

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وتجري وليامز مشاورات مع أطراف محلية ودولية بعد تكليف مجلس النواب لفتحي باشاغا رئاسة الحكومة في غضون 15 يومًا وذلك يوم الخميس الماضي، في مقابل رفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

والتقت المستشارة الخاصة للأمين العام، الأحد، في العاصمة طرابلس، رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، وذلك بعد لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.