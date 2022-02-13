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القائم بالأعمال المجري يعرب عن ارتياحه للاستقرار الأمني في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 04:05 مساء
القائم بالأعمال المجري يعرب عن ارتياحه للاستقرار الأمني في طرابلس
اللواء خالد مازن خلال استقباله القائم بالأعمال المجري بمقر الوزارة في طرابلس، الأحد 13 فبراير 2022. (وزارة الداخلية)
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أعرب القائم بالأعمال في سفارة المجر لدى ليبيا، غابرييل باب، عن ارتياحه لما لمسه طاقم البعثة الدبلوماسية المجرية من استقرار أمني خلال تواجده بالعاصمة طرابلس، مثنيًا على المجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية في إرساء الأمن داخل البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع القائم بالأعمال المجري، صباح اليوم الأحد، مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون العميد صلاح الدين بن سليمان ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء بمكتب الوزير عميد أبوالربيع سليمان الباروني.

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وقالت وزارة الداخلية إن لقاء اللواء خالد مازن مع القائم بالأعمال المجري ناقش آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين الصديقين، وبرامج التدريب وتأهيل الكوادر الأمنية لمنتسبي الوزارة في مجال كشف تزوير وتزييف الوثائق والمستندات الرسمية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا الأمنية التي تهم الجانبين.

لقاء اللواء خالد مازن مع القائم بالأعمال المجري بمقر الوزارة في طرابلس، الأحد 13 فبراير 2022. (وزارة الداخلية)
لقاء اللواء خالد مازن مع القائم بالأعمال المجري بمقر الوزارة في طرابلس، الأحد 13 فبراير 2022. (وزارة الداخلية)
القائم بالأعمال المجري يعرب عن ارتياحه للاستقرار الأمني في طرابلس
القائم بالأعمال المجري يعرب عن ارتياحه للاستقرار الأمني في طرابلس
القائم بالأعمال المجري يعرب عن ارتياحه للاستقرار الأمني في طرابلس
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