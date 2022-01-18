وزير الداخلية يبحث مع سفير قطر آفاق التعاون الأمني بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، مع سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد محمد الدوسري، آفاق التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، وتطويره بما يخدم المصلحة المشتركة.

اللقاء الذي عُقد اليوم الثلاثاء، تطرق لمناقشة عدد من المواضيع الأمنية و«الاستفادة من التجارب القطرية في المجال الأمني»، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان للوزارة.

وأكد الدوسري، استمرار دعم بلاده لـ«الجهود التي تهدف للمحافظة على وحدة ليبيا واستقرارها»، واستمرار العمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي، «الذي يتطلع إليه الشعب الليبي والوصول بالبلاد إلى بر الأمان».

وبحسب البيان، أشاد الوزير بمواقف قطر الداعمة للشعب الليبي، واستمرار العمل على تطوير علاقات التعاون بين الدولتين.

- الدبيبة يوجه وزير الداخلية بتطوير المنظومات العاملة بالمنافذ البرية والجوية

والجمعة، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات إلى وزير الداخلية بضرورة تطوير المنظومات العاملة بالمنافذ البرية والجوية والتنسيق مع الشركة العامة للبريد والاتصالات والمعلوماتية وموافاته بتقرير تفصيلي بالخصوص.

جاء ذلك في كتاب وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، إلى وزير الداخلية.

وزير الداخلية خالد مازن يبحث مع سفير قطر في ليبيا، خالد الدوسري, 18 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

وزير الداخلية خالد مازن يبحث مع سفير قطر في ليبيا، خالد الدوسري, 18 يناير 2022. (وزارة الداخلية)