عميد بلدية سرت ينفي تعرضه لمحاولة اغتيال

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

نفى عميد بلدية سرت مختار المعداني، شائعات تعرضه لمحاولة اغتيال أمس الخميس.

وشدد المعداني، فى تصريح صحفي إلى «بوابة الوسط» اليوم، على أن هذه الأخبار كاذبة، تناولتها عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، مضيفا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، الهدف منها «نشر الفوضى والفتنة».

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وأوضح المعداني عميد بلدية سرت أن مدينة سرت مدينة السلام تنعم بالأمن والاستقرار بوجود الأجهزة الأمنية والعسكرية.

ولفت إلى أن المدينة احتضنت أمس اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، داعيا مجلس النواب لعقد جلساته في المدينة كما حدث في جلسة منح الثقة للحكومة الوحدة الوطنية من قبل.