حومة: وفاة ريان تذكرنا بخطف طفل في سبها منذ 10 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب رئيس مجلس النواب، احميد حومة، إن وفاة الطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئر، تسلط الضوء على مأساة الأطفال الليبيين المختطفين، ومنهم طفل في مدينة سبها، مختطف منذ 10 أشهر.

وأضاف خلال جلسة المجلس المنعقدة في مدينة طبرق، اليوم الإثنين، أن الطفل مصطفى إبراهيم البركولي مخطوف في سبها، والخاطفون يطلبون أموالا ضخمة من أسرته، كما أنهم أرسلوا إلى الأسرة مقاطع صوت وفيديو تظهر تعرض الطفل للتعذيب.

وناشد حومة جميع المعنيين من المؤسسات العسكرية والأمنية تكثيف الجهود للبحث عن الطفل، وإنقاذه هو وجميع الأطفال المخطوفين.