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حرس المنشآت النفطية: صرف أرقام عسكرية لـ1455 فرد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 فبراير 2022, 12:39 مساء
حرس المنشآت النفطية: صرف أرقام عسكرية لـ1455 فرد
دورية تابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية. (أرشيفية : صفحة الجهاز على الفيسبوك)
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قال جهاز حرس المنشآت النفطية، إن هيئة التنظيم والإدارة بالجيش الليبي (التابع لحكومة الوحدة الوطنية) انتهت من صرف أرقام عسكرية لـ1455 من المنظمين بعقود بكافة فروع الجهاز على مستوى ليبيا.

وأضاف الجهاز، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذه الخطوة «تأتي استكمالا لعدد من القرارات السابقة في العامين 2020 و2021».

وحسب البيان «بلغ عدد الحاصلين على أرقام عسكرية من منتسبي الجهاز ما يزيد على 7500 فرد، وترقية عدد من الجنود وضباط الصف للرتب المستحقة لهم وتسوية الأوضاع الوظيفية للموظفين المدنيين». وبين الجهاز أن هذا «يحدث للمرة الأولى منذ إنشائه في العام 2007».

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وفي 15 يناير الماضي، أعلن حرس المنشآت النفطية، صرف أرقام عسكرية لـ1068 من المنضمين بجميع فروع الجهاز منذ العام 2012، وبعقد تطوعي في الجيش الليبي لمدة خمس سنوات من تاريخ تخرجهم، و«إلغاء عقودهم كثوار».

وفي السياق نفسه، وافقت هيئة التنظيم والإدارة برئاسة الأركان العامة، في طرابلس، في 26 يناير الماضي على ترقية 2405 عسكريين تابعين لمختلف فروع جهاز حرس المنشآت النفطية، من رتبة جندي إلى عريف، وفق ما أعلنه الجهاز.

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