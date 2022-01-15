حرس المنشآت النفطية: صرف أرقام عسكرية لـ1068 منتسبا وإلغاء عقودهم كـ«ثوار»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية، صرف أرقام عسكرية لـ1068 من المنضمين بجميع فروع الجهاز منذ العام 2012، وبعقد تطوعي في الجيش الليبي لمدة خمس سنوات من تاريخ تخرجهم، و«إلغاء عقودهم كثوار».

وقال الجهاز في بيان، السبت، إن هيئة التنظيم والإدارة بالجيش الليبي انتهت من صرف أرقام عسكرية لـ1068 بجميع فروع الجهاز، ليرتفع عدد المتحصلين على أرقام عسكرية من منتسبي الجهاز إلى ستة آلاف منتسب.

وشدد الجهاز على أن القرار جاء تتويجا للجهود التي تبذلها رئاسة جهاز حرس المنشآت النفطية في سبيل حصول جميع منتسبي الجهاز على حقوقهم الإدارية والمالية، ومن بينها صرف أرقام ورتب عسكرية.

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ولفت البيان إلى ترقية عدد من الجنود وضباط الصف للرتب المستحقة لهم، وتسوية الأوضاع الوظيفية للموظفين المدنيين، وهو ما حدث للمرة الأولى منذ إنشاء الجهاز سنة 2007، مضيفا أن العام 2022 سيشهد استكمال ما بدأ تنفيذه للسير بالجهاز نحو الأفضل.