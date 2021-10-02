ترقية 1320 من جنود وضباط حرس المنشآت النفطية

دورية تابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية. (أرشيفية : صفحة الجهاز على الفيسبوك)

قرر رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد علي امحمد الديب، ترقية 1320 من الجنود وضباط الصف من جميع فروع الجهاز من المتحصلين على أرقام عسكرية.

وقال الجهاز، في بيان اليوم، إن الديب أصدر الأربعاء الماضي، القرار رقم (82) لسنة 2021، بالترقيات الجديدة.

ونص القرار في مادته الأولى، على ترقية هؤلاء الجنود والضباط، من الرتبة الحالية إلى الرتبة الأعلى، اعتبارًا من تاريخ استحقاق كل منهم الترقية.

والأحد الماضي، ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط، آليات نقل وتخزين المواد المتفجرة المستخدمة في حفر الآبار، وذلك للتحكم بالمخاطر وضمان سلامة العاملين في قطاع النفط.

- مؤسسة النفط تبحث آليات نقل وتخزين المواد المتفجرة المستخدمة في حفر الآبار

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته إدارتا الإنتاج والصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة بمقرها الرئيسي في طرابلس، مع مدير إدارة المفرقعات بهيئة السلامة الوطنية العميد نوري القرضاب.

وقالت المؤسسة حينها إن الاجتماع «خُصَّص لمناقشة واستعراض الخطوات المتخذة في عمليات نقل وتخزين المواد المتفجرة المستخدمة في حفر وصيانة الآبار النفطية، إضافة إلى مدى امتثال هذه العمليات لمعايير الصحة والسلامة المهنية، وذلك للتحكم بالمخاطر وضمان سلامة كل العاملين في قطاع النفط».