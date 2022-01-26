ترقية 2405 عسكريين بجهاز حرس المنشآت النفطية من رتبة «جندي» إلى «عريف»

القاهرة - بوابة الوسط

وافقت هيئة التنظيم والإدارة برئاسة الأركان العامة، في طرابلس، على ترقية 2405 عسكريين تابعين لمختلف فروع جهاز حرس المنشآت النفطية، من رتبة جندي إلى عريف، وفق ما أعلنه الجهاز اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في كتاب وجهه رئيس هيئة التنظيم والإدارة برئاسة الأركان العامة، اللواء بحار خالد أحمد محمد عبدالقادر إلى رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي الديب، الذي أبلغه فيه بموافقة الهيئة على الملحق للقرار رقم (82) لسنة 2021.

وأكد جهاز حرس المنشآت النفطية أن ترقية العسكريين التابعين له بجميع فروعه جاءت بعد تدقيق بياناتهم بالمنظومة التابعة لهيئة التنظيم والإدارة التابعة لرئاسة الأركان العامة، مقدمة التهنئة لمن شملهم قرار الترقية، راجيا أن يكون القرار حافزاً لهم لبدل المزيد من الجهد والعطاء.

ونشر جهاز حرس المنشآت النفطية قائمة كاملة بالعسكريين التابعين له من جميع الفروع المشمولين بقرار الترقية.

- حرس المنشآت النفطية: صرف أرقام عسكرية لـ1068 منتسبا وإلغاء عقودهم كـ«ثوار»

- ترقية 1320 من جنود وضباط حرس المنشآت النفطية

وفي 2 أكتوبر 2021، قرر رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد علي امحمد الديب، ترقية 1320 من الجنود وضباط الصف من جميع فروع الجهاز من المتحصلين على أرقام عسكرية، من الرتبة الحالية إلى الرتبة الأعلى، اعتبارًا من تاريخ استحقاق كل منهم الترقية، وفق قراره رقم (82) لسنة 2021.

وفي 15 يناير الجاري، أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية، صرف أرقام عسكرية لـ1068 من المنضمين بجميع فروع الجهاز منذ العام 2012، وبعقد تطوعي في الجيش الليبي لمدة خمس سنوات من تاريخ تخرجهم، و«إلغاء عقودهم كثوار».

وقال الجهاز في بيان بالخصوص حينها، إن هيئة التنظيم والإدارة بالجيش الليبي انتهت من صرف أرقام عسكرية لـ1068 بجميع فروع الجهاز، ليرتفع عدد المتحصلين على أرقام عسكرية من منتسبي الجهاز إلى ستة آلاف منتسب.

وشدد الجهاز على أن القرار جاء تتويجا للجهود التي تبذلها رئاسة جهاز حرس المنشآت النفطية في سبيل حصول جميع منتسبي الجهاز على حقوقهم الإدارية والمالية، ومن بينها صرف أرقام ورتب عسكرية.