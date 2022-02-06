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قائد «أفريكوم»: «فاغنر» لم تترك الوضع في ليبيا أفضل مما وجدوه

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 06 فبراير 2022, 01:56 مساء
قائد «أفريكوم»: «فاغنر» لم تترك الوضع في ليبيا أفضل مما وجدوه
قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال ستيفن ج. تاونسند. (الإنترنت)
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قال قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، الجنرال ستيفن ج. تاونسند، إن وجود مجموعة «فاغنر» الروسية «سيئ» في مالي، مضيفًا: «رأيتهم يعملون في ليبيا وفي دول أخرى في أفريقيا»، وسوف يتسببون في مزيد الضرر.

وأضاف تاونسند، في إيجاز رقمي عقده من روما ونقلت مضامينه وزارة الخارجية الأميركية أمس السبت، تعليقًا على التوتر في مالي، أن الانقلاب العسكري دفع إلى تعليق المساعدة الأمنية الأميركية، وهذا مطلوب بموجب القانون الأميركي، مشيرًا إلى محدودية سحب المساعدة لأن لدى باماكو شركاء آخرين ليست لديهم قوانين مماثلة قد تسمح لهم بالتعامل مع الأمر بمزيد من المرونة.

لكن القائد العسكري الأميركي قال إن ما يدفع إلى القلق جلب المجلس العسكري «المرتزقة» الروس إلى بلادهم، مؤكدًا أن المئات منهم متواجدون على الأرض ويتوسعون إلى عدد غير معروف في مالي، مضيفًا «هؤلاء هم مرتزقة فاغنر من روسيا، وقد شاهدت هذه المجموعة في سورية وشاهدتهم في ليبيا والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وفي موزمبيق، ولم يتركوا الوضع أبدًا أفضل مما وجدوه، وسوف يتسببون في مزيد الضرر».

الدور الأميركي في أفريقيا
وبخصوص جهود الولايات المتحدة في أفريقيا، قال قائد القيادة العسكرية الأميركية، إن «أفريكوم» تركز على أربعة محاور رئيسية لجهودها، أولها الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية للولايات المتحدة، ووصولها إلى القارة وتأثيرها عليها، ويعني أن «القادة الأفارقة يعرفون من نحن ويتفهمون طلبنا وسيوافقون عليه على الأرجح، إذا اتصلنا وطلبنا بتحليق طائرة في الأجواء هناك بشكل طارئ في حال حصول أزمة أو حالة طارئة، هذا مثال على ما أعنيه».

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أما المحور الثاني الذي يعمل عليه الجيش الأميركي، فهو مواجهة التهديدات التي قد تنطلق من أفريقيا، والتركيز عادة على مواجهة التهديدات المتطرفة العنيفة، والمحور الثالث هو الاستجابة للأزمات، الذي يتمثل الهدف منه بمنع حدوثها. ويؤكد تاونسند أهمية المحور الرابع، الذي يستند إلى الشراكة مع حلفاء الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مجموعة «فاغنر» منها منع المعاقبين من الحصول على تأشيرات سفر، وتجميد أصولهم في دول الاتحاد. وشملت العقوبات مجموعة «فاغنر» الروسية وثمانية أشخاص وثلاث شركات مرتبطة بها بسبب «ممارساتها المزعزعة للاستقرار».

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