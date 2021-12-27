«طباخ بوتين»: ثلاث شخصيات قوية فقط في ليبيا والباقي مجرد «دمى»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 06:32 مساء
رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين مع الرئيس بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)

تحدث رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، الذي يطلق عليه لقب «طباخ بوتين» ويقود مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة المعروفة، عن ثلاث شخصيات قوية تسيطر على الوضع في ليبيا، معتبرًا أن باقي الأسماء المطروحة في الساحة السياسية «مجرد دمى».

وأوضح أن هذه الشخصيات، هي: رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى، والمشير خليفة حفتر، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، مضيفًا أن صالح «يسيطر على القوانين الليبية، ويحتل المرتبة الثانية في البلاد، وباشاغا هو الشخص الوحيد من بين سياسيي غرب ليبيا الذين يمكنهم التعامل مع الجماعات في طرابلس»، حسبما قال في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الإثنين.

ويرى بريغوجين أن الشعب الليبي يريد الاستقرار، وأن الشخصيات القوية هي فقط من يمكنها توفير الاستقرار بغض النظر عن تغييرات أسماء من السراج إلى الدبيبة، «فإنهم لا يتعدون كونهم دمى»، وفق وصف «طباخ بوتين».

اتهام المجتمع الدولي بالسعي للحصول على نصيب في «الكعكة الليبية»
ونوه بأن هناك عديد المشاكل في ليبيا «ليست من صنع تركيا أو روسيا»، متهمًا المجتمع الدولي بمحاولة «انتزاع الأموال من الكعكة الليبية».

- وثائقي حول دور الروس في ليبيا يخرج «طباخ بوتين» عن صمته
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «طباخ بوتين» لدعمه نشاط «فاغنر» في ليبيا
- «طباخ بوتين» وراء 27 حسابا وصفحة ليبية مزيفة في «فيسبوك»

وأضاف بريغوجين، أن المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة «لا يساعدون ليبيا بلا مقابل»، وأن «كبار المسؤولين الأوروبيين والمنظمات الدولية ينهبون من الليبيين مليارات الدولارات، ويحشون دولارات النفط الليبي في جيوبهم» على حد تعبيره.

من المسؤول عن تغيير قواعد اللعبة في ليبيا؟
وحول سبب ما آلت إليه الانتخابات الليبية، يرى بريغوجين «أن اللاعبين الدوليين، خاصة الأمم المتحدة، يغيرون قواعد اللعبة إلى ما لا نهاية».

واعتبر بريغوجين أن الوضع السياسي في ليبيا «سيتحكم فيه أولئك الذين كانوا في اجتماع بنغازي في 21 ديسمبر»، حيث كانت جميع الشخصيات الرئيسية حاضرة، ويجب احترام كل المشاركين في هذا الاجتماع التاريخي»، في إشارة إلى لقاء المرشحين للانتخابات الرئاسية في بنغازي وهم: باشاغا وأحمد معيتيق، وخليفة حفتر، وعارف النايض، وعبد المجيد سيف النصر.

وقاتلت عناصر مجموعة «فاغنر» في كل من ليبيا وسورية ودول أفريقية أخرى، وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على مسؤولين روس كبار مقربين من الرئيس بوتين من بينهم بريغوجين الذي عملت شركة للمطاعم تابعة له لحساب الكرملين.

وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في أكتوبر من العام 2020 إن بريغوجين يقوّض السلم في ليبيا بدعمه شركة «فاغنر» الخاصة التي تقوم بأنشطة عسكرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بليحق: وقف بث جلسة «النواب» لعرض تقارير أمنية ذات طابع سري
ليبيا
وليامز تعلق على جلسة مجلس النواب
ليبيا
بيل غيتس يكشف أكثر القضايا التي تقلقه في 2022
دولى
«سبايدرمان» أول فيلم في عصر «كوفيد-19» يتجاوز مليار دولار
ثقافة وفن
الدبيبة يوقف تغيير مجلس إدارة شركتي «ليبيانا» و«المدار»
ليبيا
«صدمة» أممية إثر تقارير عن مجزرة ضد مدنيين في بورما.. ومطالب بفتح تحقيق
دولى
تخريب رسم جداري لتكريم ضحايا 17 أكتوبر 1961 الجزائريين في باريس
دولى
الصين: تطهير «كامل» لمدينة شيآن وتعزز القيود على سكانها
دولى
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 0 - 0 المحلة
رياضة محلية
الهلال يحقق ثلاث نقاط والاتحاد يعزز والصداقة ينتعش في الدوري الليبي
رياضة محلية
وفاة ديسموند توتو أحد رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
دولى
«رويترز»: إصابة 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
عربى
«فرانس برس»: «أوميكرون» يهدد بزعزعة أركان الاقتصاد العالمي
اقتصاد
«ليفربول» جاهز بعرض مالي لصلاح يتخطي كريستيانو في «مانشستر يونايتد»
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. الشط 0 - 1 الاتحاد
رياضة محلية
التربية والتعليم: 54.17% نسبة نجاح الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي
ليبيا
الرئيس الروسي: الإساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير
دولى
كاركاتير حليم - هدية «بابا نويل» للسياسيين في ليبيا
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إليكم لون العام 2022 وفق اختيارات الخبراء