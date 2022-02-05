المنفي يتفق مع بازوم على طرح مقترح لعقد قمة طارئة لتجمع دول «الساحل والصحراء» في مارس

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس النيجر محمد بازوم، على طرح مقترح بعقد قمة طارئة لتجمع دول «الساحل والصحراء»، في إحدى الدول الأعضاء خلال شهر مارس المقبل بالمغرب.

وناقش المنفي مع بازوم، خلال اللقاء الذي عقد اليوم السبت، بمقر الاتحاد الأفريقي، عودة الأمانة التنفيذية للتجمع إلى المقر الرسمي للتجمع بالعاصمة طرابلس، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

اللقاء، الذي عقد على هامش مشاركة المنفي وبازوم في قمة الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الخامسة والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جاء في إطار «تنسيق المواقف بين البلدين في مداولات القمة الأفريقية، خاصة ملف الأمن والسلام»، وفق البيان.

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لفت إلى أن المنفي ناقش مع بازوم، ملف الهجرة غير الشرعية، «التي تستنزف بشكل كبير موارد ليبيا أمنيًّا واقتصاديًّا».

وشدد المجلس الرئاسي على أن ملف الهجرة غير الشرعية، يحتاج تعاونًا دوليًّا جادًّا من قبل المنظمات الإنسانية ودول شمال المتوسط، للحد من هذه الظاهرة، بدعم من دول جنوب الصحراء بمشاريع تنموية، إضافة إلى حماية حقوق المهاجرين إنسانيًّا وصحيًّا.

وأوضح المجلس أن اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تطويرها ودعمها، بما يخدم مصلحة «الشعبين الشقيقين».