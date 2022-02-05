المجلس الرئاسي: المغرب تتنازل لليبيا عن عضوية مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس الرئاسي اليوم السبت، أن المغرب وافقت على الانسحاب لصالح ليبيا في الترشح لعضوية هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وقال المجلس إن ذلك التوافق جاء بعد لقاء رئيسه محمد المنفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على هامش القمة السنوية للاتحاد الأفريقي التي تعقد في أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يأتي «في إطار تبادل الدعم والعلاقات المتميزة بين ليبيا والمغرب».

ووصل المنفي إلى العاصمة الإثيوبية أمس الجمعة للمشاركة في جلسات القمة التي تعقد على مدار يومين.

- إسرائيل وإثيوبيا والانقلابات العسكرية.. ملفات مهمة أمام قمة الاتحاد الأفريقي

ومقرر أن تتناول القمة الأفريقية عددًا من الموضوعات المهمة، منها الانقلابات التي تشهدها القارة منذ نحو عام وجائحة كورونا؛ إضافة الى ملف «منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد»، المثير للجدل بين دول الاتحاد.