المنفي يطالب الاتحاد الأفريقي بدعم إجراء الانتخابات وإخراج المرتزقة من ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الاتحاد الأفريقي بدعم إجراء الانتخابات الليبية، وخطط إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، والدعوة لعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، الذي أدى إلى مزيد التعقيد للأزمة.

ولفت المنفي، في كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الخامسة والثلاثين المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى أن الأوضاع الإيجابية التي أعقبت توقيع إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، أسهمت في تهيئة البيئة الملائمة لتوحيد المؤسسات، وتعزيز الثقة بين الليبيين، وهو ما ظهر في انتخاب مجلس رئاسي، وحكومة وحدة وطنية، «بعثت بالأمل للشعب الليبي في تجاوز محنته السياسية والاقتصادية والأمنية، ومهدت الطريق نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة».

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ونوه بإنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية خلال الأشهر الماضية، استعدادًا لعقد مؤتمر شامل لأطياف الشعب الليبي، يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتحقيق الاستقرار المستدام، مطالبًا الاتحاد الأفريقي بتقديم الدعم لعقد مؤتمر المصالحة في ليبيا، والاستفادة من التجارب الأفريقية المماثلة.

كما دعا «الأطراف المعنية» لتسهيل الوصول إلى توافق، يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة النتائج، وتجنب البلاد الدخول في تحديات أزمة جديدة، والحفاظ على العملية السياسية، وإجراء انتخابات مقبولة النتائج من الجميع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المجلس الرئاسي، أن المغرب وافقت على الانسحاب لصالح ليبيا في الترشح لعضوية هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وقال المجلس إن ذلك التوافق جاء بعد لقاء رئيسه محمد المنفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على هامش القمة السنوية للاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يأتي «في إطار تبادل الدعم والعلاقات المتميزة بين ليبيا والمغرب».