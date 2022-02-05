Atwasat

المنفي يطالب الاتحاد الأفريقي بدعم إجراء الانتخابات وإخراج المرتزقة من ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي السبت 05 فبراير 2022, 05:17 مساء
المنفي يطالب الاتحاد الأفريقي بدعم إجراء الانتخابات وإخراج المرتزقة من ليبيا
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة الاتحاد الأفريقي، في أديس أبابا، 5 فبراير. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الاتحاد الأفريقي بدعم إجراء الانتخابات الليبية، وخطط إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، والدعوة لعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، الذي أدى إلى مزيد التعقيد للأزمة.

ولفت المنفي، في كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الخامسة والثلاثين المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى أن الأوضاع الإيجابية التي أعقبت توقيع إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، أسهمت في تهيئة البيئة الملائمة لتوحيد المؤسسات، وتعزيز الثقة بين الليبيين، وهو ما ظهر في انتخاب مجلس رئاسي، وحكومة وحدة وطنية، «بعثت بالأمل للشعب الليبي في تجاوز محنته السياسية والاقتصادية والأمنية، ومهدت الطريق نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة».

- بمشاركة المنفي.. آلية سحب «المرتزقة» في قمة «إسكات البنادق» بأديس أبابا
- المجلس الرئاسي: المغرب تتنازل لليبيا عن عضوية مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي

ونوه بإنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية خلال الأشهر الماضية، استعدادًا لعقد مؤتمر شامل لأطياف الشعب الليبي، يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتحقيق الاستقرار المستدام، مطالبًا الاتحاد الأفريقي بتقديم الدعم لعقد مؤتمر المصالحة في ليبيا، والاستفادة من التجارب الأفريقية المماثلة.

كما دعا «الأطراف المعنية» لتسهيل الوصول إلى توافق، يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة النتائج، وتجنب البلاد الدخول في تحديات أزمة جديدة، والحفاظ على العملية السياسية، وإجراء انتخابات مقبولة النتائج من الجميع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المجلس الرئاسي، أن المغرب وافقت على الانسحاب لصالح ليبيا في الترشح لعضوية هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وقال المجلس إن ذلك التوافق جاء بعد لقاء رئيسه محمد المنفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على هامش القمة السنوية للاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يأتي «في إطار تبادل الدعم والعلاقات المتميزة بين ليبيا والمغرب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
«أسود» الكاميرون جاهزة لـ«خيول» بوركينا فاسو على برونزية «أفريقيا»

«أسود» الكاميرون جاهزة لـ«خيول» بوركينا فاسو على برونزية «أفريقيا»
تخريب منحوتة للأمير عبدالقادر الجزائري قبل تدشينها في فرنسا

تخريب منحوتة للأمير عبدالقادر الجزائري قبل تدشينها في فرنسا
إعصار «باتسيراي» يهدد أكثر من نصف مليون شخص بمدغشقر

إعصار «باتسيراي» يهدد أكثر من نصف مليون شخص بمدغشقر
بالصور.. لماذا تأخر إنقاذ الطفل المغربي ريان؟

بالصور.. لماذا تأخر إنقاذ الطفل المغربي ريان؟
«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»

«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»
الشباب كلمة السر في صراع «فيسبوك» و«تيك توك»

الشباب كلمة السر في صراع «فيسبوك» و«تيك توك»
جدل في البرازيل بسبب أغنية «ذكورية»

جدل في البرازيل بسبب أغنية «ذكورية»
تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط

تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط
غارة «معقدة جدا» وراء تصفية زعيم تنظيم الدولة

غارة «معقدة جدا» وراء تصفية زعيم تنظيم الدولة
فرحة عارمة في مصر بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية

فرحة عارمة في مصر بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية
مؤسسة النفط تعلن استئناف «بريتيش بتروليوم» البريطانية أنشطة الاستكشاف في ليبيا

مؤسسة النفط تعلن استئناف «بريتيش بتروليوم» البريطانية أنشطة الاستكشاف في ليبيا
أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب الكاميرون

أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب الكاميرون
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر

«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر

جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر
في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»

في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»
اللقاح الأول المضاد للملاريا يؤتي ثماره في غرب كينيا

اللقاح الأول المضاد للملاريا يؤتي ثماره في غرب كينيا
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي

معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط 40 كيلو حشيش على شاطئ البحر
ضبط 40 كيلو حشيش على شاطئ البحر
تعليق الدراسة بمراقبة تعليم بلدية زمزم بسبب تفشي «كورونا»
تعليق الدراسة بمراقبة تعليم بلدية زمزم بسبب تفشي «كورونا»
المنفي يطالب الاتحاد الأفريقي بدعم إجراء الانتخابات وإخراج المرتزقة من ليبيا
المنفي يطالب الاتحاد الأفريقي بدعم إجراء الانتخابات وإخراج ...
المجلس الرئاسي يبحث مع مكونات الساحل الغربي سبل مواجهة الخروقات الأمنية بالمنطقة
المجلس الرئاسي يبحث مع مكونات الساحل الغربي سبل مواجهة الخروقات ...
«مكافحة الأمراض» يوصي بالعودة لفرض الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق
«مكافحة الأمراض» يوصي بالعودة لفرض الإجراءات الاحترازية في أماكن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
سقوط مروجين اثنين لمخدر «الكوكايين» في طرابلس (صور)
سقوط مروجين اثنين لمخدر «الكوكايين» في طرابلس (صور)...
المزيد
وفاة سعبيني في حادث مروري بطرابلس
وفاة سعبيني في حادث مروري بطرابلس...
نورلاند: الاستقرار في فزان أمر حاسم للمصالحة الوطنية
نورلاند: الاستقرار في فزان أمر حاسم للمصالحة الوطنية...
«الأرصاد»: ليبيا تتعرض لمرتفع جوي
«الأرصاد»: ليبيا تتعرض لمرتفع جوي...
«مكافحة الأمراض» يوصي بالعودة لفرض الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق
«مكافحة الأمراض» يوصي بالعودة لفرض الإجراءات الاحترازية في ......
المجلس الرئاسي يبحث مع مكونات الساحل الغربي سبل مواجهة الخروقات الأمنية بالمنطقة
المجلس الرئاسي يبحث مع مكونات الساحل الغربي سبل مواجهة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط