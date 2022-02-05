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ننشر كلمة المنفي في قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 فبراير 2022, 08:52 مساء
ننشر كلمة المنفي في قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة الاتحاد الأفريقي، في أديس أبابا، 5 فبراير. (المجلس الرئاسي)
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طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الاتحاد الأفريقي بدعم إجراء الانتخابات الليبية، وخطط إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، والدعوة لعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، الذي أدى إلى مزيد التعقيد للأزمة.

ولفت المنفي، في كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الخامسة والثلاثين المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى أن الأوضاع الإيجابية التي أعقبت توقيع إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، أسهمت في تهيئة البيئة الملائمة لتوحيد المؤسسات، وتعزيز الثقة بين الليبيين، وهو ما ظهر في انتخاب مجلس رئاسي، وحكومة وحدة وطنية، «بعثت بالأمل للشعب الليبي في تجاوز محنته السياسية والاقتصادية والأمنية، ومهدت الطريق نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة».

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ننشر في السطور التالية كلمة المنفي، في قمة الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الخامسة والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا..

الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، رئيس الاتحاد الأفريقي
الرئيس آبيي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية
موسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
رؤساء الدول والحكومات
السيد الرئيس..
يطيب لي في البداية أن أتقدم لفخامتكم بالتهنئة الحارة على تقلدكم منصب رئيس الاتحاد الأفريقي للعام الجاري، ونحن واثقون من حكمتكم في المضي قدمًا نحو تلبية طموحات الشعوب الأفريقية المتمثلة في تنفيذ أجندة 2063، وتحقيق السلم والأمن في ربوع القارة، متمنيًا لفخامتكم التوفيق والسداد في رئاستكم للاتحاد.
ويسعدني أيضًا أن أتقدم بالتهنئة لأعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي للعام الحالي، التي تشرفت بلادي بأن تكون ضمن هذه الهيئة، ونتقدم بجزيل الشكر لدول إقليم الشمال التي دعمت اهتمامنا بهذه العضوية، متمنيًا أن تكون تشكيلة الهيئة داعمة لفخامتكم في التغلب على التحديات التي يعانيها اتحادنا في شتى المجالات.
السيد الرئيس، لقد ساهمت الأوضاع الإيجابية التي أعقبت توقيع إعلان وقف إطلاق النار – بدعم ومساندة من الاتحاد الأفريقي، ولجنته رفيعة المستوى - إلى تهيئة البيئة الملائمة لتوحيد المؤسسات، وتعزيز الثقة بين الليبيين، تجسد ذلك في انتخاب مجلس رئاسي، وحكومة وحدة وطنية، لتبعث بالأمل للشعب الليبي في تجاوز محنته السياسية والاقتصادية والأمنية، ومهدت الطريق نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وفي هذا الصدد، تم إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية خلال الأشهر الماضية، بغية عقد مؤتمر شامل لأطياف الشعب الليبي، يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتحقيق الاستقرار المستدام، ونتطلع من الاتحاد الأفريقي عبر لجنته رفيعة المستوى، لتقديم الدعم لعقد مؤتمر المصالحة في ليبيا، والاستفادة من التجارب الأفريقية المماثلة.
السيد الرئيس، نحن نؤكد دائمًا ما طرحناه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2021، بدعوة الأطراف المعنية لتسهيل الوصول إلى توافق، يقود الى انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة النتائج، وتجنب البلاد الدخول في تحديات أزمة جديدة، والحفاظ على العملية السياسية، وإجراء انتخابات مقبولة النتائج من الجميع.
وفي الختام السيد الرئيس، نتطلع من الاتحاد الأفريقي لدعم الآلية والخطط لإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، والدعوة لعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، الذي أدى إلى مزيد التعقيد للأزمة.

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