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تدشين السفارة الليبية في أديس أبابا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 01:45 مساء
تدشين السفارة الليبية في أديس أبابا
المنقوش خلال تدشين السفارة الليبية والبعثة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 2 فبراير 2022. (تويتر)
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شاركت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، في تدشين السفارة الليبية والبعثة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء، وفق ما أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأكدت، في التغريدة «أهمية وجود السفارة حيث مقر الاتحاد الأفريقي، والتعاون في مكافحة جائحة كورونا، والإرهاب بجميع أشكاله، وخلق فرص اقتصادية تعود بالفائدة على الدول الأفريقية». جاء ذلك على هامش مشاركة المنقوش في اجتماع الدورة الأربعين لوزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووصلت المنقوش، فجر الثلاثاء، إلى أديس أبابا، للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي. واستقبل الوزيرة والوفد الليبي المرافق لها في مطار أديس بابا كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الإثيوبية.

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- لعمامرة للمنقوش: المصالحة تعزز الوحدة الوطنية وتمهد للتوافق بين الليبيين
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وتُعقد الدورة يومي الثاني والثالث من فبراير الجاري في مقر الاتحاد؛ لمناقشة عدة ملفات أبرزها التحديات التي تواجه دول أفريقيا بصفة عامة، وجائحة فيروس «كورونا» المستجد وتداعياتها والوضع الأمني، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلى هامش الزيارة، التقت وزيرة الخارجية نظيرتها في جنوب أفريقيا ناليدي باندور، وقالت في تغريدة عبر «تويتر» إن وزيرة التعاون الدولي في جنوب أفريقيا «شخصية قيادية حكيمة وقدوة يُحتذى بها… الكثير نتعلمه من تجربة جنوب أفريقيا.. أهمها مبدأ المكاشفة والمصالحة الوطنية في ليبيا».

كما التقت المنقوش وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي أكد «أهمية السعي للدفع بمسار المصالحة الوطنية الليبية التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية وتمهيد الأرضية لتحقيق التوافقات بخصوص المواضيع الخلافية بين الأشقاء الليبيين».

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