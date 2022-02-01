لعمامرة للمنقوش: المصالحة تعزز الوحدة الوطنية وتمهد للتوافق بين الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

شدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، «على أهمية السعي للدفع بمسار المصالحة الوطنية الليبية التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية وتمهيد الأرضية لتحقيق التوافقات بخصوص المواضيع الخلافية بين الأشقاء الليبيين»، مجددًا التأكيد على دعم بلاده الثابت ووقوفها الدائم بجانب الليبيين، وفق وزارة الخارجية الجزائرية.

جاء ذلك خلال «لقاء ثنائي تشاوري» عقده لعمامرة مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عشية انطلاق أعمال الدورة العادية الـ40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وقالت الخارجية الجزائرية إن لقاء لعمامرة والنقوش «تناول العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب مستجدات الأوضاع في ليبيا الشقيقة وآفاق تجاوز حالة الانسداد الراهنة لإعادة بعث المسار السياسي لحل الأزمة». كما تبادلا وجهات النظر حول أهم المواضيع المطروحة أمام الاجتماع الوزاري الأفريقي، وتطرقا إلى الاستحقاقات العربية المقبلة.

- المنقوش تصل إثيوبيا للمشاركة في الدورة الأربعين للاتحاد الأفريقي

وأكدت المنقوش من جهتها خلال اللقاء تقدير ليبيا موقف الجزائر المتضامن والمساند للشعب الليبي وسعيها الدؤوب لإعلاء المصلحة العليا للشعب الليبي. وأشادت بالمقاربة الجزائرية ومساعيها الرامية لتوفير شروط نجاح القمة العربية المرتقبة بالجزائر.

وأضافت وزارة الخارجية الجزائرية أن لعمامرة والمنقوش اتفقا في ختام اللقاء على متابعة وتكثيف التشاور والتنسيق حول كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.