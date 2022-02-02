المنقوش من «الوزاري الأفريقي»: أجندتنا تحديد أولويات قارتنا لمكافحة الفقر والمرض والإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط

تشارك وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، في اجتماع الدورة الأربعين لوزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت الوزيرة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أجندتنا تحديد أولويات قارتنا لمكافحة الفقر والمرض والإرهاب.. اتحادنا قوة».

ووصلت المنقوش، فجر الثلاثاء، إلى أديس أبابا، للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي. واستقبل الوزيرة والوفد الليبي المرافق لها في مطار أديس بابا كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الإثيوبية.

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وتُعقد الدورة يومي الثاني والثالث من فبراير الجاري في مقر الاتحاد؛ لمناقشة عدة ملفات أبرزها التحديات التي تواجه دول أفريقيا بصفة عامة، وجائحة فيروس «كورونا» المستجد وتداعياتها والوضع الأمني، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

لقاءات المنقوش في أديس أبابا

وقبل انعقاد الاجتماع، التقت وزيرة الخارجية نظيرتها في جنوب أفريقيا ناليدي باندور، وقالت في تغريدة عبر «تويتر» إن وزيرة التعاون الدولي في جنوب أفريقيا «شخصية قيادية حكيمة وقدوة يُحتذى بها… الكثير نتعلمه من تجربة جنوب أفريقيا.. أهمها مبدأ المكاشفة والمصالحة الوطنية في ليبيا».

كما التقت المنقوش وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي أكد «على أهمية السعي للدفع بمسار المصالحة الوطنية الليبية التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية وتمهيد الأرضية لتحقيق التوافقات بخصوص المواضيع الخلافية بين الأشقاء الليبيين».

لقطة تذكارية لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، 2 فبراير 2022. (تويتر)