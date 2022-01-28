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الدبيبة يوجه الوزراء بنشر تفاصيل المشروعات في كل بلدية ومخصصاتها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يناير 2022, 11:20 مساء
الدبيبة يوجه الوزراء بنشر تفاصيل المشروعات في كل بلدية ومخصصاتها
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الوزراء بنشر تفاصيل المشروعات المركزية والمحلية وتحديدها في كل بلدية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا الدبيبة إلى إيضاح المبالغ المالية المخصصة لها ضمن ميزانية العام 2021، وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية، حسب القرار المنشور على صفحة الحكومة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجمعة.

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كما نشرت الصفحة قرارا آخر للدبيبة، كلف فيه جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بعقد اجتماع عاجل مع الهيئة العامة للأوقاف؛ للبدء في وضع خطة زمنية لاستكمال مشروع مسجد طرابلس الكبير، وتوفير المخصصات المالية اللازمة له.

وتفقد رئيس الوزراء المسجد الواقع بمنطقة بن عاشور بالعاصمة طرابلس، بعدما أدى فيه صلاة الجمعة رفقة عدد من وزراء الحكومة ووجهاء وأعيان المدينة، معلنا استكمال بنائه خلال شهر فبراير المقبل بعد توقف أكثر من عشر سنوات.

ويضم مشروع المسجد إنشاء موقف للسيارات يسع رواد المسجد، بالإضافة إلى مركز لتحفيظ القرآن الكريم وآخر مختص بالدراسات الإسلامية.

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