الدبيبة: استمرار برنامج الحكومة التنموي بمبالغ مماثلة لمخصصات العام الماضي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، استمرار برنامج الحكومة التنموي خلال العام الجاري، بمبالغ مساوية لما خصص في العام الماضي.

وأرجع توجه المواطنين للعمل في القطاع العام إلى «تعطل التنمية طيلة الـ 15 سنة الأخيرة، في ظل الحاجة للحصول على مصدر رزق، ما أثقل كاهل الدولة»، موضحا أن الحل الرئيسي هو التنمية ومشاريعها لاستيعاب البطالة، وذلك خلال كلمته في الاجتماع الأول لمكاتب العمل والتأهيل، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على صفحته في موقع فيسبوك، الأربعاء.

ودعا الدبيبة وزارة العمل والتأهيل إلى ضبط إجراءات جلب العمالة الوافدة، والتأكد من توفر الضوابط الصحية لدى العاملين، واحترامهم لقوانين الإقامة لتهيئة الظروف المناسبة لاستضافتهم، وتسهيل الإجراءات ومراعاة الرسوم المطلوبة، كما أشاد بالمنظومة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لجلب العمالة من الخارج.

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كما أوضح أن عودة الشركات الأجنبية ستساهم في توفير وظائف لليبيين، معقبا: «لكن يجب تغيير العقلية، والتحلي بالانضباطية لتحرير الاقتصاد الليبي بجهودنا جميعًا».

ويعد هذا الاجتماع هو الأول لأكثر من 110 مكاتب، بحضور وزير العمل والتأهيل ووكلاء الوزارة، حيث ألقى عدد من مدراء المكاتب كلمات للحديث عن نشاطات مكاتبهم، ودورها في تأهيل الباحثين عن العمل، وكذلك التنسيق مع مختلف الجهات لتوفير فرص العمل للشباب، كما تطرقت كلماتهم لمشكلة التعيينات، وتراكم عدد كبير من الباحثين عن العمل في بعض المجالات.