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الدبيبة يخصص مبنى القنصلية الليبية القديم في أنجامينا لفرع جامعة سبها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 12:29 مساء
الدبيبة يخصص مبنى القنصلية الليبية القديم في أنجامينا لفرع جامعة سبها
الدبيبة خلال زيارته كلية التربية التابعة لجامعة سبها في أنجامينا، 26 يناير 2022، (حكومتنا)
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قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تخصيص مبنى القنصلية الليبية القديم لفرع جامعة سبها هناك؛ بهدف التوسعة والتطوير.

جاء ذلك خلال زيارته كلية التربية التابعة للجامعة في العاصمة التشادية، الأربعاء، حسب تغريدة على حساب «حكومتنا» في موقع «تويتر».

وأمس الثلاثاء، وصل الدبيبة إلى أنجامينا، مع الوفد المرافق له، حيث كان في استقبالهم رئيس الوزراء التشادي باهيمي باداكي ألبرت، ووزير الخارجية محمد زين شريف.

والتقى الدبيبة رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي الفريق أول محمد إدريس ديبي، حيث بحث معه تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى الأمني وتأمين الحدود.

- الدبيبة: ندعم الحكومة التشادية وجهودها في مكافحة المرتزقة والإرهاب
- الدبيبة يدعو إلى إنشاء لجان خبراء لتحديد الأولويات المشتركة بين ليبيا وتشاد وآليات تنفيذها
- الدبيبة: المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لضبط الحدود
- الدبيبة يتعرف على أوضاع الاستثمارات الليبية في تشاد

ثم عقد اجتماعا مع مديري ورؤساء الشركات الاستثمارية المملوكة للدولة في تشاد، وذلك في مقر السفارة الليبية، لمتابعة أوضاع الشركات والمشاكل والمعوقات التي تواجهها.

وقدم المديرون شرحًا مفصلاً عن أوضاع استثمارات الدولة الليبية في تشاد، والنتائج المالية للشركات خلال الأعوام الأخيرة.

الدبيبة خلال زيارته الكلية.
الدبيبة خلال زيارته الكلية.
الدبيبة يلقي كلمة بين الحضور.
الدبيبة يلقي كلمة بين الحضور.
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