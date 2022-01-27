الدبيبة يترحم على أرواح ضحايا هجوم القطرون ويشيد بجهود وزارة الداخلية والقوات المساندة

القاهرة - بوابة الوسط

ترحم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي ببلدية القطرون جنوب غرب ليبيا، مشيدا بجهود وزارة الداخلية والقوات المساندة لها على قيامهم بواجبهم، مؤكدا على ضرورة مكافحة الإرهاب بكل صوره.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء الخميس، مقتل ثلاثة عناصر أمنية وأربعة آخرين من تنظيم «داعش» خلال مواجهات بمنطقة جبل عصيدة قرب بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا، بعدما استهدف عناصر التنظيم الإرهابي دورية تابعة لكتيبة «شهداء أم الأرانب» أمس الأربعاء.



وكتب الدبيبة عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» قائلا: «أترحم على شهداء الوطن الذين ارتقوا إلى بارئهم أثناء محاربتهم لتنظيم الدولة ببلدية القطرون. وأحيي جهود وزارة الداخلية والقوات المساندة لها على قيامهم بواجبهم. نعم لمكافحة الإرهاب بكل صوره».

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وأعلنت مديرية أمن القطرون، مساء الخميس، القبض على أحد عناصر تنظيم «داعش» بعدما سلّم نفسه للقوات الأمنية إثر تعرضه لجروح أصيب بها خلال المواجهات بمنطقة جبل عصيدة جنوب ليبيا، فيما قُتل ثمانية آخرون من عناصر التنظيم بعدما فجروا أنفسهم بعد صعودهم فوق الجبل عقب تعرضهم لإصابات، وفق بيان المديرية.

وقالت المديرية في بيان إن «غرفة عمليات الجيش الليبي أعلنت الانتهاء من العمليات العسكرية جزئيا عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت جبل عصيدة من يوم الخميس»، مؤكدة عودة «جميع المقاتلين من أرض المعركة.. مع بقاء بعض الوحدات حتى تنتهي عمليات التمشيط النهائي تحسبا لاكتشاف بؤر جديدة لهؤلاء الخوارج».

وأوضحت وزارة الداخلية من جهتها، في بيان أن عناصر الأمن الذين قتلوا خلال هجوم عناصر تنظيم «داعش» هم: «م . ض أ: رمضان أرحومة تابع لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع غات، وعيسي كوكني، وقالما دادي هلمي التابعان لكتيبة شهداء أم الأرانب».