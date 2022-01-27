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مديرية أمن القطرون: عمليات تمشيط واسعة لملاحقة عناصر «داعش» بجبل عصيدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 04:59 مساء
مديرية أمن القطرون: عمليات تمشيط واسعة لملاحقة عناصر «داعش» بجبل عصيدة
دوريات القوة المشتركة خلال ملاحقة عناصر «داعش» بمنطقة جبل عصيدة جنوب شرق القطرون. (مديرية أمن القطرون)
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قالت مديرية أمن القطرون جنوب ليبيا، الخميس، إن القوات التابعة للقيادة العامة والقوة المساندة لها من مختلف الكتائب تقوم بعمليات تمشيط واسعة بمنطقة جبل عصيدة على بعد 80 كلم جنوب شرق المدينة لملاحقة عناصر تنظيم «داعش»، معلنة المنطقة الممتدة من القطرون إلى جبل عصيدة «منطقة عمليات عسكرية» وذلك بناءً على تعليمات من غرفة عمليات القوة الأمنية المشتركة لمنطقة القطرون العسكرية.

وأكدت المديرية بدء عمليات تمشيط وانتشار واسع للقوات التابعة للقيادة العامة والقوة المساندة لها من مختلف الكتائب بالمنطقة لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» بالمنطقة، بعد وصول «مفارز من لواء طارق بن زياد المعزز وسريتين من اللواء 128، السرية 10 وسرية الدوريات الصحراوية، والكتيبة 634 إلى منطقة العمليات بجبل عصيدة جنوب شرق القطرون بمسافة 80 كم»، نافية مشاركة الطيران في العمليات.

استهداف عربة واستمرار ملاحقة عناصر «داعش» بمنطقة جبل عصيدة
وأكدت مديرية أمن القطرون استهداف إحدى العربات التابعة لعناصر تنظيم «داعش» وحرقها بالكامل خلال العملية وفرار المجموعة المتبقية من عناصر التنظيم، مرجحة وجود أحد القيادات البارزة في التنظيم مع تلك المجموعة «حيث شوهد في بداية الاشتباك يعطي تعليماته بالتمركز والانتشار فوق الجبال وكان يتحدث العربية الفصحى مما يدل على أن التنظيم مختلط من عدة جنسيات».

كما أشارت إلى أن القوات التابعة للقيادة العامة لاحظت خلال عمليات التمشيط وتعقب عناصر «داعش» أن التنظيم ترك خلفه التموين وبعض المعدات الخاصة بعناصره و«دلائل تشير إلى إصابات بليغة في صفوفهم بعد اقتحام أوكار هذه الخوارج»، داعية «المواطنين الذين يعبرون الحدود أو الذين يتواردون على تلك المنطقة من أصحاب الإبل إلى الحذر».

قتيل من القوة المشتركة و3 من «داعش» خلال اشتباكات جبل عصيدة
وأعلنت مديرية أمن القطرون في 25 يناير، مقتل اثنين من عناصر كتيبة «شهداء أم الأرانب» على يد عناصر من تنظيم «داعش»، هما عيسى كوكني حمد من منطقة القطرون، ورفيقه رمضان أرحومة من مدينة غات اللذين «تعرضا وهما في طريق عودتهما من منطقة تراغن لعملية اغتيال من قبل مجموعة مارقة مجرمة استخدمت المكر والخديعة وغدرت بهما»، ما دفع «شباب القوى الأمنية من كتيبة شهداء أم الأرانب بسريتيها الأولى والثانية وكتيبة درع الصحراء وكتيبة خالد بن الوليد وشباب القوة المساندة من مديرية أمن القطرون والغرفة الأمنية المشتركة القطرون» إلى ملاحقتهم والاشتباك معهم بمنطقة جبل عصيدة.

وأسفرت تلك الاشتباكات التي استمرت «من عشية أمس الأربعاء إلى أن غطت عتمة الليل سماء المنطقة» عن مقتل أحد الشباب المساندة وهو قلمة دادي واهلي» إضافة إلى أكثر من ثلاثة من عناصر تنظيم «داعش» وعدد من الجرحى، وفق بيان المديرية.

دوريات القوة المشتركة خلال ملاحقة عناصر «داعش» بمنطقة جبل عصيدة جنوب شرق القطرون. (مديرية أمن القطرون)
دوريات القوة المشتركة خلال ملاحقة عناصر «داعش» بمنطقة جبل عصيدة جنوب شرق القطرون. (مديرية أمن القطرون)
دوريات القوة المشتركة خلال ملاحقة عناصر «داعش» بمنطقة جبل عصيدة جنوب شرق القطرون. (مديرية أمن القطرون)
دوريات القوة المشتركة خلال ملاحقة عناصر «داعش» بمنطقة جبل عصيدة جنوب شرق القطرون. (مديرية أمن القطرون)
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