وزارة الداخلية تعلن مقتل 3 عناصر أمنية و4 آخرين من «داعش» في هجوم إرهابي بجبل عصيدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء الخميس، مقتل 3 عناصر أمنية و4 آخرين من تنظيم «داعش» خلال مواجهات بمنطقة جبل عصيدة قرب بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا، بعدما استهدف عناصر التنظيم الإرهابي دورية تابعة لكتيبة «شهداء أم الأرانب».

وقالت الوزارة في بيان «إنه بتاريخ يوم الأربعاء الموافـق 26 يناير الجاري، وتحديدا بالقرب من جبل (عصيدة) غرب القطرون بحوالي (80كلم) وقع اعتداء من قبل مجموعـة مسلحة تابعة للتنظيم الإرهابي (داعش) على دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب نتج عنه استشهاد ثلاثة عناصر من أبناء الوطن».

وأوضحت وزارة الداخلية أن الشهداء هم: «م . ض أ: رمضان أرحومة تابع لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع غات، وعيسي كوكني، وقالما دادي هلمي التابعان لكتيبة شهداء أم الأرانب».

وأكدت الوزارة نجاح الدوريات الأمنية التابعة لها بالمنطقة بدعم من القوى المساندة في القضاء على أربعة عناصر من تنظيم «داعش» وتدمير آلياتهم التي كانوا يستقلونها، منوهة إلى استمرار الجهود في ملاحقة «فلول الإرهابيين حتى يجري القضاء عليهم وإحكام السيطرة الأمنية».

- مديرية أمن القطرون: عمليات تمشيط واسعة لملاحقة عناصر «داعش» بجبل عصيدة

وأوضحت الوزارة أن المجموعة التابعة لتنظيم «داعش» التي ظهرت في جنوب غرب البلاد «هدفها زعزعة الاستقرار الأمني وترهيب الآمنين»، مؤكدة أنها تعمل على إرساء دعائم أمن الوطن والمواطن من خلال منطلقاتها المهنية وأولوياتها الأمنية، وعزمها الدائم على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

وقدمت وزارة الداخلية في ختام البيان خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الشهداء، مطمئنة الليبيين بأن أمنهم واستقرارهم «مسؤولية وطنية»، وأنها «لن تتهاون تحت أي ظرف من الظروف في التعامل بحزم وشدة مع هؤلاء العابثين بأمن واستقرار البلاد».

يأتي بيان وزارة الداخلية بعد ساعات من بيان مديرية أمن القطرون جنوب غرب ليبيا بشأن الأحداث الأمنية بمنطقة جبل عصيدة المستمرة منذ الأربعاء، والتي أشارت فيه إلى مشاركة قوات تابعة للقيادة العامة في عمليات تمشيط واسعة بمنطقة جبل عصيدة وإعلانها منطقة عمليات عسكرية بناء على تعليمات الغرفة المشتركة بالمنطقة لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الفارين بالمنطقة.

