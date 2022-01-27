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مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل عصيدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 08:04 مساء
مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل عصيدة
إحدى سيارات الدورية التابعة للقوة المشتركة خلال مطاردة عناصر داعش بمنطقة جبل عصيدة قرب القطرون. (مديرية الأمن)
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أعلنت مديرية أمن القطرون، مساء الخميس، القبض على أحد عناصر تنظيم «داعش» بعدما سلّم نفسه للقوات الأمنية إثر تعرضه لجروح أصيب بها خلال المواجهات الجارية بمنطقة جبل عصيدة جنوب ليبيا، فيما قُتل ثمانية آخرون من عناصر التنظيم بعدما فجروا أنفسهم بعد صعودهم فوق الجبل عقب تعرضهم لإصابات.

وقالت المديرية في بيان إن «غرفة عمليات الجيش الليبي أعلنت الانتهاء من العمليات العسكرية جزئيا عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت جبل عصيدة من يوم الخميس»، مؤكدة عودة «جميع المقاتلين من أرض المعركة.. مع بقاء بعض الوحدات حتى تنتهي عمليات التمشيط النهائي تحسبا لاكتشاف بؤر جديدة لهؤلاء الخوارج».

حصيلة المواجهات مع عناصر «داعش» بجبل عصيدة
وأوضحت المديرية أن المواجهات بجبل عصيدة أسفرت عن تفجير إحدى العربات التي كان يستقلها عنصر تنظيم «داعش» إثر استهدافها من قبل القوات المسلحة، مشيرة إلى العثور على عربة أخرى متفجرة خلال المطاردة التي نجحت في تشتيت شمل عناصر التنظيم الإرهابي.

وأضافت أن تسعة أفراد من عناصر التنظيم تمكنوا من صعود الجبل لكن «أحدهم قام بتسليم نفسه بعد أن تعرض لجروح بليغة» خلال المواجهات، فيما «كان الثمانية الذين صعدوا للجبل مثقلين بجراحهم، ولم يصمدوا تحت ضربات القوات المسلحة حيث قاموا بتفجير أنفسهم وانتقلوا إلى نار جهنم» في إشارة إلى مقتلهم وفق نص البيان.

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وأكدت المديرية في ختام البيان أن «جميع القوات توافدت في هذه اللحظات تباعا إلى منطقة القطرون وتمركزت عند البوابة الرئيسية للمنطقة»، منوهة بأن «كل المعلومات المخفية وأماكن تواجدهم ونقلهم وتمويلهم ومعسكراتهم ومخططتاهم (عناصر تنظيم داعش بالمنطقة) سيكشف عنها قريبا بعد التحقيقات التي ستجري مع من سلم نفسه» من عناصر التنظيم.

مقتل 3 عناصر أمنية خلال مواجهات جبل عصيدة مع عناصر «داعش»
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء الخميس، مقتل ثلاثة عناصر أمنية وأربعة آخرين من تنظيم «داعش» خلال مواجهات بمنطقة جبل عصيدة قرب بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا، بعدما استهدف عناصر التنظيم الإرهابي دورية تابعة لكتيبة «شهداء أم الأرانب» أمس الأربعاء.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن الشهداء هم: «م . ض أ: رمضان أرحومة تابع لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع غات، وعيسي كوكني، وقالما دادي هلمي التابعان لكتيبة شهداء أم الأرانب».

وفي وقت سابق اليوم، أكدت مديرية أمن القطرون بدء عمليات تمشيط وانتشار واسع للقوات التابعة للقيادة العامة والقوة المساندة لها من مختلف الكتائب بالمنطقة لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» بالمنطقة، بعد وصول «مفارز من لواء طارق بن زياد المعزز وسريتين من اللواء 128، السرية 10 وسرية الدوريات الصحراوية، والكتيبة 634 إلى منطقة العمليات بجبل عصيدة جنوب شرق القطرون بمسافة 80 كم»، نافية مشاركة الطيران في العمليات.

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