(بث مباشر) وكلية الأمين العام للشؤون السياسية تطلع مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، في الأثناء من اليوم الإثنين، إحاطة حول تطورات الأوضاع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك لخلو منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد استقالة المبعوث الخاص يان كوبيش مطلع ديسمبر 2022.

وأضافت عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي عبر حسابها على «فيسبوك» أن جلسة مجلس الأمن ستقدم خلالها أيضا عضوة الملتقى إلهام السعودي «إحاطتها فيما يُعد تمثيل للمجتمع المدني مثلما حدث سابقا مع السيدات لميس بن سعد وأسماء خليفه وهاجر الشريف ورضا الطبولي».

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