الدبيبة يؤكد لسفير النيجر أهمية تعاون دول الطوق لضبط الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «أهمية تعاون دول الطوق لضبط الحدود وأمنها» وذلك خلال لقاء مع سفير جمهورية النيجر اسياد اد كاتو.



وأوضح الدبيبة خلال اللقاء الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء أن «ضبط الحدود مسؤولية يجب أن تتظافر فيها جهود جميع الدول المعنية بهذا الملف». وتناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والنيج، وفتح آفاق التعاون في عدة مجالات أهمها المجال الأمني، حسب الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية.

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يشار إلى أن الملف تهريب الأسلحة والمهاجرين غير الشرعيين من أهم الملفات في علاقات دول الطوق. وفي نهاية العام الماضي، وصف رئيس النيجر محمد بازوم، ضعف وسائل مكافحة الاتجار بالأسلحة انطلاقًا من ليبيا، لتسليح فصائل متطرفة تنشط في منطقة الساحل، بأنه «خطأ فادح».

وفي مواجهة انعدام الأمن في منطقة تشهد أعمال عنف تمارسها جماعات متطرفة، اعتبر بازوم أن دول الساحل «بحاجة إلى دعم أكثر تكيفًا من شركائها يتمحور حول الاستخبارات والإسناد الجوي وتعزيز قدرات جيوشها».