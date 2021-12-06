رئيس النيجر ينتقد ضعف التصدي لتهريب الأسلحة من ليبيا

رئيس النيجر محمد بازوم (أرشيفية: الإنترنت)

وصف رئيس النيجر محمد بازوم، الإثنين، ضعف وسائل مكافحة الاتجار بالأسلحة انطلاقًا من ليبيا، لتسليح فصائل متطرفة تنشط في منطقة الساحل، بأنه «خطأ فادح».

وفي مواجهة انعدام الأمن في منطقة تشهد أعمال عنف تمارسها جماعات متطرفة، اعتبر بازوم أن دول الساحل «بحاجة إلى دعم أكثر تكيفًا من شركائها يتمحور حول الاستخبارات والإسناد الجوي وتعزيز قدرات جيوشها».

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وتابع: «على صعيد الاستخبارات، الخطأ الفادح الذي يرتكبه الشركاء هو ضعف الانخراط في مكافحة الاتجار بالأسلحة انطلاقًا من ليبيا، على الرغم من أنه العامل الأهم على صعيد نشر هذا الإرهاب»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وتواجه جيوش دول الساحل ودول أوروبية عدة منخرطة في مكافحة التطرف في المنطقة، بينها فرنسا، هجمات متزايدة تشنها فصائل مسلحة عدة.

ووصف بازوم في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى دكار حول السلام والأمن في أفريقيا: «أسلحة الجماعات الإرهابية التي تنشط حاليًا في منطقة الساحل» بأنها «ذات طابع متطور»، وشدد على أن أسلحة هذه الجماعات وذخائرها «كمياتها كبيرة»، مؤكدًا أن شراءها تم «بأسعار بخسة من خلال شبكات تهريب ليبية».

وأعرب عن اعتقاده بأن مخزون الإرهابيين من بعض هذه الأسلحة يفوق مخزون القوات النظامية منها، مشيرًا خصوصًا إلى قاذفات الصواريخ المضادة للدروع «آر.بي.جي» ورشاشات «إم-80» الأكثر استخدامًا في هذه الحروب.

وأشار إلى أنه «لم يسبق في أي بقعة من العالم أن استحصلت جماعات متمردة على الأسلحة نفسها التي بحوزة القوات النظامية التي تقاتلها كما هو حاصل حاليًا في منطقة الساحل».

وأكد بازوم أن «طفرة الأسلحة هذه تم تسريبها إلى منطقة الساحل، وتستخدم مذاك في تعزيز قدرات مختلف الجهات الإرهابية والعصابات الإجرامية الكثيرة التي تنشط في المنطقة، خصوصًا في نيجيريا».