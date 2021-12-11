رئيس النيجر يأمل إجراء الانتخابات الليبية بموعدها وفي «ظروف جيدة»

رئيس النيجر محمد بازوم (أرشيفية: لإنترنت)

طالب رئيس النيجر محمد بازوم من نيويورك بإبقاء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أهميتها في إحلال السلام.

وقال بازوم في كلمة أمس الجمعة، إن الموعد النهائي «أمر حاسم»، وتأمل النيجر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ذلك التاريخ في ظل ظروف جيدة وتمهد الطريق لديناميكية السلام والاستقرار وفق ما نقلت الإذاعة الفرنسية.

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وخالف رئيس النيجر موقفًا سابقًا صدر قبل أسبوع عن مندوب النيجر الدائم لدى الأمم المتحدة، عبده عباري بمناسبة تولي بلاده للرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لشهر ديسمبر، الذي قال أن الظروف ليست مواتية لإجراء انتخابات إيجابية بليبيا في 24 ديسمبر الجاري.

ووجَّه كلامه «لمن يرون ضرورة إجراء انتخابات بغض النظر عن التكلفة، إن الظروف ليست مواتية بسبب معاناة ليبيا من انفلات أمني، وتواصل الخلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر». وتساءل رئيس مجلس الأمن «هل يمكن لليبيا أن تظل كدولة.. هل يجرون الانتخابات من أجل إجرائها فقط؟».