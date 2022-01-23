تواصل حملة التطيعم ضد فيروس كورونا في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

يواصل مركز التطيعم العام في مدينة سبها، هذه الأيام، حملة التطعيم ضد جائحة كورونا للمواطنين الراغبين في تلقي اللقاحات المضادة للفيروس؛ سواء للراغبين في تلقي الجرعة الأولى أو الثانية إلى جانب الجرعة الثالثة المعزِّزة، وذلك حسب الخطة التي أقرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس وعممها على مختلف أنحاء البلاد.

وقال مدير مركز سبها للتطعيم العام، سليمان إبراهيم في حديث إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن المركز يستقبل يوميًا العديد من المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، واصفًا عملية الإقبال بالجيدة مقارنة بالأيام السابقة في بداية انطلاق الحملة على مستوى البلاد.

الإجراءات المتبعة بمركز التطعيم العام في سبها

وأكد إبراهيم اتباع كافة الإجراءات الوقائية بمركز سبها للتطعيم العام عند التعامل مع المواطنين الراغبين في الحصول على جرعات اللقاحات. موضحًا أن أي مواطن يدخل إلى المركز يجري قياس درجة حرارته ويعطى له كمامة، وإن لوحظ ارتفاع درجة حرارته أو الاشتباه في إصابته يجري إحالته إلى طبيب الحملة المختص لفحصه، وإن كانت حالته طبيعية يدخل مباشرة لتلقي جرعة اللقاح المخصصة له بعد إدخال بياناته في المنظومة الخاصة بالحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا من قبل موظفين متخصصين.

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وأشار إبراهيم إلى أن بداية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في مدينة سبها شهدت حالة من العزوف من قبل المواطنين، إلا أن الأيام الأخيرة سجل المركز إقبالًا جيدًا على التطعيم من مختلف شرائح المجتمع من الشباب والنساء والرجال، مؤكدًا توافر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لدى المركز.

إجراءات سلسلة للحصول على لقاح كورونا في سبها

وتحدث عدد من المواطنين من داخل مقر مركز التطعيم في مدينة سبها إلى «بوابة الوسط»، مؤكدين أن إجراءات تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا «سلسة ولا توجد أية عراقيل»، موجهين النصح للموطنين بضرورة الحصول على اللقاح والابتعاد عن السلبية من أجل المحافظة على الصحة العامة.

وقامت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة الماضية بإنشاء مراكز رئيسية للتطعيم ضد فيروس كورونا في كل من العاصمة طرابلس ومدينتي بنغازي وسبها، إضافة إلى مراكز فرعية أخرى في مختلف أنحاء البلاد، من أجل تقديم اللقاح للمواطنين الراغبين في الوقاية من الإصابة بالفيروس.

مركز التطعيم العام في مدينة سبها، الأحد 23 يناير 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)

مواطن يتلقى اللقاح بمركز التطعيم العام في مدينة سبها، الأحد 23 يناير 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)

مواطن يتلقى اللقاح بمركز التطعيم العام في مدينة سبها، الأحد 23 يناير 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)