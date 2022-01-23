بالصور.. تحصين طلاب المدارس في «أبوسليم»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية إن الفرق الطبية العاملة بالمراكز الصحية بمنطقة أبوسليم بدأت زيارة مدارس التعليم الأساسي بالبلدية، لإعطاء اللقاحات الأساسية لطلاب السنوات الدراسية (الأول، والسابع، والتاسع) وفق جدول التطعيمات الوطني.

وحسب الجدول، فإن «الطعوم المقررة لطلاب الصف الأول الابتدائي أو مَن هم في سن 6 سنوات، هي الطعم الرباعي (الخناق والكزار والشاهوق منزوع الخلية وشلل الأطفال الميت ADACEL POLIO (TDap+ipv)»، وفق منشور للوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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أما طعوم طلاب الصف الأول الإعدادي، أو عمر 12 سنة، فهي الورم الحليمي البشري للبنات فقط، ويكون على ثلاث جرعات يفصل بين الأولى والثانية شهران، والثانية والثالثة أربعة أشهر.

في حين أن الطعوم المقررة لطلبة الصف الثالث الإعدادي، أو عند عمر 15 سنة هي: الثلاثي البكتيري الخناق والكزاز والشاهوق منزع الخلية K ADACEL POLIO (TDap+ipv).

من تطعيم طلاب مدارس التعليم الأساسي في أبوسليم، 23 يناير 2022. (وزارة الصحة)

من تطعيم طلاب مدارس التعليم الأساسي في أبوسليم، 23 يناير 2022. (وزارة الصحة)

من تطعيم طلاب مدارس التعليم الأساسي في أبوسليم، 23 يناير 2022. (وزارة الصحة)