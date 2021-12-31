تطعيم طلاب المدارس في الجفارة ضمن جدول «التطعيمات الوطني»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 03:56 مساء
تطعيم طلاب المدارس في الجفارة, 30 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن إدارة الخدمات الصحية ببلدية الجفارة، شرعت في إعطاء اللقاحات لطلاب التعليم الأساسي، عبر زيارة الفرق الطبية العاملة بالمراكز الصحية المخصصة لمنح اللقاحات إلى المدارس.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إن الطعم الرباعي (الخناق والكزار والشاهوق منزوع الخلية وشلل الأطفال الميت) يمنح لطلّاب الصف الأول الابتدائي.

أما الطعوم الخاصة بطلاب الصف الأول الإعدادي أو عند عمر 12 سنة، فتشمل الورم الحليمي البشري للبنات فقط، ويكون على ثلاث جرعات يفصل بين الأولى والثانية شهرين، والثانية والثالثة 4 أشهر.

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في حين أن الطعوم المقررة لطلبة الصف الثالث الإعدادي أو عند عمر 15 سنة، هي: الثلاثي البكتيري (الخناق والكزاز والشاهوق منزع الخلية).

وبحسب البيان، تواصل الفرق الطبية، زيارة مدارس التعليم الأساسي بالبلديات، لتحصين طلاب المدارس بحسب اللقاحات التي حددها جدول التطعيمات الوطني.

تطعيم طلاب المدارس في الجفارة, 30 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)
تطعيم طلاب المدارس في الجفارة, 30 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)
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