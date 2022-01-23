ليبيا تسجل 2281 إصابة بـ«كورونا» و14 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2281 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، بينها 142 حالة حرجة، و567 حالة شفاء و14 وفاة.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبراته استقبلت أمس السبت، 9292 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 7011 منها، فيما تأكدت إصابة 2281 حالة، بنسبة حالات موجبة 24.5%.

وبذلك ارتفع عدد حالات كورونا المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 405 آلاف و425 حالة، منها 11 ألفا و408 حالة نشطة حتى الآن، وتعافى 388 ألفا و96 حالة، بينما سجلت 5921 وفاة.

وتلقى مليون و991 ألفًا و961 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للوباء، فيما حصل 961 ألفًا و143 شخصًا على الجرعة الثانية، وتلقى 10 آلاف و552 شخصًا الجرعة الثالثة التعزيزية.