Atwasat

«مكافحة الأمراض»: ليبيا على أعتاب الموجة الرابعة لوباء «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 11:30 صباحا
«مكافحة الأمراض»: ليبيا على أعتاب الموجة الرابعة لوباء «كورونا»
جانب من تطعيم موظفي مركز خدمة المواطن, 16 أكتوبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
alwasat radio

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، إنه من المحتمل بدء تدهور الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد»، ما ينذر بدخول البلاد الموجة الرابعة للوباء.

وأوضح المركز، في تقريره الأسبوعي، أن الموجة الرابعة من الوباء بدأت تنحسر في بعض دول العالم، فيما بدء انتشارها في منطقة جنوب شرق آسيا ومنطقة شرق المتوسط ودول الجوار، إذ سجلت المنطقة زيادة قياسية بلغت 68%.

زيادة ملحوظة في أعداد المرضى
وشهدت تونس زيادة مطردة في عدد الحالات، تتزامن مع تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد المرضى في المستشفيات، «ما يمثل مصدر قلق كبير لليبيا»، إذ تؤكد المؤشرات الليبية للوباء توافقًا كبيرًا للمنحنيات الوبائية مع نظيرتها في تونس مع اختلاف الحجم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر عدد التكاثر في انتشار الفيروس إلى 1.5 درجة نهاية هذا الأسبوع لأول مرة منذ ستة أشهر، أي منذ دخول الموجة الثالثة اللوباء.

قلة الاختبارات تضر بقراءة الوضع الوبائي 
كما لفت إلى ارتفاع نسبة الحالات الموجبة إلى 23%، في إشارة إلى زيادة انتشار المرض في المجتمع، واجتياز منطقة طرابلس (الأكثر كثافة سكانية) خط 300 حالة أسبوعيًّا لكل 100 ألف مواطن، مع تدني عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها في المنطقتين الشرقية والجنوبية إلى أقل من 20 اختبار لكل 100 ألف مواطن، الأمر الذي يشكل عائقًا لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة.

وطالب المركز أجهزة الدولة بسرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة، وتكثيف الاستعدادات لمجابهة الموجة القادمة للوباء، وذلك بإطلاق حملات تطعيم مكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم عبر زيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدلًا عن المراكز الثابتة؛ وذلك للوصول إلى النسبة المستهدفة للتطعيم.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. مطلوب
وكذلك، توسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات، خصوصًا في المنطقتين الشرقية والجنوبية، والعودة لفرض الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.

وشدد التقرير على ضرورة استمرار دعم مراكز الفلترة والعزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية، ودعم برنامج مكافحة العدوى بمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية، ودعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة وفريق إدارة المعلومات الخاص بالجائحة؛ وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»

الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»
ديربي مرتقب بين الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي.. السبت

ديربي مرتقب بين الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي.. السبت
السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق

السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق
الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز

الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا

روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية

فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية

الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة

«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير والخطابات الرنانة

المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير والخطابات الرنانة
ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور

ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021

«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة

إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة
أفريقيا الوسطى.. أحد فصول الصراع على الاستثمارات الليبية

أفريقيا الوسطى.. أحد فصول الصراع على الاستثمارات الليبية
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة الانتقالية

«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تقرير: الطعام الفاسد يطارد بطون الليبيين
تقرير: الطعام الفاسد يطارد بطون الليبيين
«مكافحة الأمراض»: ليبيا على أعتاب الموجة الرابعة لوباء «كورونا»
«مكافحة الأمراض»: ليبيا على أعتاب الموجة الرابعة لوباء «كورونا»
الأرصاد تصدر تحذيرا للصيادين
الأرصاد تصدر تحذيرا للصيادين
تونس تحقق في ملابسات تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا
تونس تحقق في ملابسات تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا
استقرار الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية
استقرار الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
مساعد «طباخ بوتين»: سيف القذافي لن يحكم ليبيا
مساعد «طباخ بوتين»: سيف القذافي لن يحكم ليبيا...
المزيد
«الداخلية»: إنقاذ 91 مهاجرا من عرض البحر
«الداخلية»: إنقاذ 91 مهاجرا من عرض البحر...
تقرير أممي بشأن ليبيا في جلسة مجلس الأمن.. الإثنين
تقرير أممي بشأن ليبيا في جلسة مجلس الأمن.. الإثنين...
الدبيبة يطلق حملة «اغرس شجرة»: نريد ليبيا خضراء (صور)
الدبيبة يطلق حملة «اغرس شجرة»: نريد ليبيا خضراء (صور)...
استقرار الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية
استقرار الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية...
تونس تحقق في ملابسات تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا
تونس تحقق في ملابسات تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط