حيدر السائح يعلن دخول ليبيا «الموجة الرابعة» بعد انتشار «أوميكرون»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، دخول البلاد في الموجة الرابعة لجائحة فيروس «كورونا المستجد»، بعد انتشار المتحور «أوميكرون».

وقال السائح إن البلاد تشهد معدل تكاثر للحالات لم تشهده منذ أشهر، حسب تدوينة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمعة.

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وأشار إلى أن الحل هو تقسيم البلاد إلى مناطق صحية لمجابهة الموجة، لأنه «لا يمكن وضع شروط شاملة لكل البلاد»، ولكل منطقة خصوصية من ناحية انتشار الجائحة.

وأكمل: «قلت منذ أكثر من شهرين سندخل في هذه الموجة آخر شهر يناير، ليس لأننا نعلم الغيب أو نتكهن، بل هي مؤشرات وأرقام.. التطعيم ثم التطعيم ثم التطعيم».

رسم بياني للوضع الوبائي في ليبيا.