1700 حالة «كورونا» جديدة بليبيا في ارتفاع لمنحنى الإصابات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل 1700 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 18 وفاة، و562 حالة شفاء، و131 حالة حرجة، ما يمثل صعودًا في منحى الإصابات جراء الوباء في ليبيا خلال الفترة الأخيرة.

وقال المركز في بيانه رقم «619»، إنه تسلم، الخميس، 7304 عينات للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 5604 عينات، وإيجابية 1700 عينة بنسبة 23.2% من إجمالي العينات المفحوصة.

ومقارنة بحالات «كورونا» المسجلة خلال اليومين الماضيين، فإن حالات، الجمعة (1700)، أعلى بمقدار 399 حالة عن الحالات المسجلة، الخميس (1331)، وبمقدار 527 حالة عن الحالات المسجلة، الأربعاء (1173).

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وفي المجمل، سجلت ليبيا منذ ظهور الوباء فيها في مارس 2020 وحتى الجمعة، 403 آلاف و144 حالة بينها 387 ألفًا و529 شفاء، و9708 نشطة، و5907 وفيات.

وتلقى مليون و986 ألفًا و577 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للوباء، فيما حصل 955 ألفًا و681 شخصًا على الجرعة الثانية، وتلقى 9030 شخصًا الجرعة الثالثة التعزيزية.