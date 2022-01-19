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أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة البرد في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يناير 2022, 10:07 صباحا
أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة البرد في معظم المناطق
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة على معظم المناطق، الأربعاء.

واظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز فرصة سقوط أمطار متفرقة إلى خفيفة من حين إلى آخر على بعض مناطق الشمال.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء مغطاة جزئيا بالسحب، ومازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على المنطقة من الخمس حتى سرت والمناطق المجاورة لها، مع تكّون ضباب خلال الليل وصباح الغد على مرتفعات الجبل الغربي، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و16 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على الجبل الغربي.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء مغطاة جزئيا بالسحب، ومازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية خاصة يوم الجمعة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تتحول غدا إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم على معظم المناطق، والرياح شمالية إلي شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.

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