الزناتي يبحث تحديث القائمة النمطية للأدوية التخصصية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الصحة في حكومة الوحدة الموقتة، علي الزناتي، السبت، مع مديرة إدارة الصيدلة، ليلى العربي، تحديث القائمة النمطية للأدوية التخصصية، والإجراءات اللازمة لتفعيل العطاء العام للدولة من مختلف بنود الإمداد الطبي.

واطلع الوزير خلال الاجتماع، على الإجراءات التي اتخذتها إدارة الصيدلة لتوفير احتياجات الأدوية التخصصية، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

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ووجه الزناتي في وقت سابق اليوم، برفع درجة الجهوزية والاستجابة في مراكز العزل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من كفاءة منظومات الأكسجين الطبي وشبكات التزويد.

وفي ديسمبر 2018، اعتمدت وزارة الصحة أول قائمة نمطية تحمل التصنيف العلاجي للأدوية في ليبيا، بعد أن كانت الوزارة تعتمد على مدى عقود قوائم نمطية تحمل رمز المنتج الدوائي ووصفه فقط.