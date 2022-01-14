صنع الله يعد بالإعلان عن جملة من الحقائق حول قطاع النفط خلال الأيام القادمة

القاهرة - بوابة الوسط

وعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بالإعلان عن «جملة من الحقائق بالأرقام» حول ما يعانيه قطاع النفط الليبي خلال الأيام القادمة، مشيدا بتحفظ المؤسسة على الإيرادات المباشرة والإتاوات والضرائب خلال العام 2021.

جاء وعد صنع الله تعليقا على إعلان الإيرادات النفطية لشهري نوفمبر وديسمبر 2021، التي بلغت 4 مليارات و322 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا قياسيا مدفوعا بطفرة الأسعار العالمية للخام، وفق بيان أصدرته المؤسسة الوطنية للنفط مساء اليوم الجمعة.

وقال صنع الله في تعليقه «في سنة 2020 تحفظت المؤسسة على الإيرادات المباشرة والاتاوات والضرائب بغية تحريك المياه الراكدة ومعاودة الإنتاج، فانقذت البلاد من شبح الحرب والإفلاس، ونتيجة لذلك حققنا فوائض مالية خلال العام 2021».

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واعتبر صنع الله أنه «لولا هذه الخطوات التي فرضتها الظروف لكانت الخزانة العامة الآن فارغة والعجز يسيطر على الموازنة واحتياطيات المركزي في أدنى مستوياتها»، منوها بأنه سيرد عبر صفحة المؤسسة الوطنية للنفط «خلال الأيام القادمة بجملة من الحقائق بالأرقام وبمؤشرات لا تخطئ ولا تضل ما يعاني منه قطاع النفط الذي دعم احتياطات المصرف المركزي بالعملة الصعبة منذ عقود».

وأكد صنع الله أن «الرابحين من استثمار الاتاوات والضرائب في قطاع النفط هم أبناء الشعب الليبي، والمؤسسة تطمئن عموم الشعب الليبي بأنها الحارس الأمين عن ثروة البلاد النفطية».