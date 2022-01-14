4 مليار و322 مليون دولار إجمالي إيرادات النفط والغاز خلال نوفمبر وديسمبر 2021

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء اليوم الجمعة، إن صافي إيراداتها من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية البتروكيماوية لشهري نوفمبر وديسمبر 2021 بلغت 4 مليار وأكثر من 322 مليون دولار، لتسجل مستويات قياسية مدفوعة بطفرة في الأسعار العالمية.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن صافي إيراداتها خلال شهر نوفمبر 2021 بلغت ما قيمته مليارين و111 مليون دولار. منها مليار و968.2 مليون دولار من مبيعات النفط الخام، يليها الغاز والمكثفات التي وصلت إيراداتها إلى92 مليون و335 ألف دولار. في حين حقق صافي إيرادات المنتجات النفطية أكثر من 46 مليون دولار، ووصلت عوائد البتروكيماويات إلى أكثر 4.5 مليون دولار.

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وأضافت المؤسسة أن «شهر ديسمبر تمتع بأعلى الإيرادات المحققة طوال العام» مسجلا صافي إيرادات بلغت نحو مليارين و211 مليون دولار، منها مليار و986 مليون دولار من مبيعات النفط الخام، و120 مليون و370 ألف دولار من مبيعات الغاز والمكثفات، و101 مليون و307 ألف دولار من مبيعات المنتجات النفطية، ومليونين و974 ألف من مبيعات البتروكيماويات.

وفي أكتوبر 2021، سجل إجمالي إيرادات مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، مليارًا و978 مليون دولار، بحسب ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في الأول من ديسمبر 2021.