حريق بمخازن مستشفى الهضبة الخضراء في طرابلس (صور)

آلسنة لهبة مشتعلة ودخان كثيف يحيط بمقر مستشفى الهضة الخضراء بطرابلس، 8 يناير 2022. (الإنترنت)

نشب حريق، السبت، بمخازن مستشفى الهضبة الخضراء في العاصمة طرابلس، بحسب ما أعلنت إدارة المستشفى.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الليبية ألسنة لهب لا تزال مشتعلة، ودخانا كثيفا محيطا بمقر المستشفى بطرابلس، فيما لم تعلن آية جهة رسمية وقوع ضحايا حتى اللحظة.

وقالت إدارة المستشفى على «فيسبوك» إن الحريق نشب في المخازن، وأشارت إلى تمتع جميع المرضى والعاملين بالمستشفى بحالة جيدة. ويعمل فريق الأمن والسلامة حتى اللحظة على إخماد الحريق.



آلسنة لهبة مشتعلة ودخان كثيف يحيط بمقر مستشفى الهضة الخضراء بطرابلس، 8 يناير 2022. (الإنترنت)

آلسنة لهبة مشتعلة ودخان كثيف يحيط بمقر مستشفى الهضة الخضراء بطرابلس، 8 يناير 2022. (الإنترنت)

آلسنة لهبة مشتعلة ودخان كثيف يحيط بمقر مستشفى الهضة الخضراء بطرابلس، 8 يناير 2022. (الإنترنت)