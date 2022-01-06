مؤسسة النفط: انخفاض إنتاج الخام إلى 729 ألف برميل يوميا

منشأة تابعة لحقل الوفاء النفطي. (شركة مليتة للنفط والغاز)

قال المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط الوطنية، اليوم الخميس، إن إنتاج النفط الليبي بلغ 729 ألف برميل يوميًا منخفضًا من 1.3 مليون برميل يوميًا العام الماضي، حسب وكالة «رويترز».

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم، أيضًا أنها «أكملت العمل في وقت مبكر بشأن صيانة خط الأنابيب وقالت يوم السبت إنها ستخفض الإنتاج بمقدار 200 ألف برميل يوميًا».

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ويوم الأربعاء، قالت المؤسسة إنها تعمل على عودة حقل المبروك إلى الإنتاج في أقرب وقت، مشيرة في هذا الصدد إلى تقديم شركة «مبروك» للعمليات النفطية، مخططًا شاملًا لإدارة المؤسسة ولجنة الملاك بخصوص إعادة تأهيل الحقل خلال العام 2023.