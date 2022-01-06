مؤسسة النفط: انخفاض إنتاج الخام إلى 729 ألف برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يناير 2022, 03:05 مساء
منشأة تابعة لحقل الوفاء النفطي. (شركة مليتة للنفط والغاز)

قال المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط الوطنية، اليوم الخميس، إن إنتاج النفط الليبي بلغ 729 ألف برميل يوميًا منخفضًا من 1.3 مليون برميل يوميًا العام الماضي، حسب وكالة «رويترز».

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم، أيضًا أنها «أكملت العمل في وقت مبكر بشأن صيانة خط الأنابيب وقالت يوم السبت إنها ستخفض الإنتاج بمقدار 200 ألف برميل يوميًا».

مؤسسة النفط تتحدث عن موعد عودة حقل المبروك للإنتاج
مؤسسة النفط تطالب بتوفير حماية أمنية لحقل الجرف
مؤسسة النفط ترد على ديوان المحاسبة بشأن ضرائب الشركات الأجنبية

ويوم الأربعاء، قالت المؤسسة  إنها تعمل على عودة حقل المبروك إلى الإنتاج في أقرب وقت، مشيرة في هذا الصدد إلى تقديم شركة «مبروك» للعمليات النفطية، مخططًا شاملًا لإدارة المؤسسة ولجنة الملاك بخصوص إعادة تأهيل الحقل خلال العام 2023.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «النصر 0 - 1 شباب الجبل» في الدوري الممتاز
رياضة محلية
كأس أمم أفريقيا: ثلاثية مصرية تاريخية بين 2006 و2010
رياضة عالمية
كوريا الشمالية توضح تفاصيل تجربتها الصاروخية الجديدة
دولى
«اعْقاب»!
وجهات نظر
التصوف النسوي
وجهات نظر
بعد رحيل ديزموند توتو
وجهات نظر
الكفاية الانتخابية
وجهات نظر
الزروق يسرد تجربته في السينما والمسرح والتلفزيون
ثقافة وفن
منظمة الصحة تحذر من ظهور متحور جديد أكثر خطورة من «أوميكرون»
دولى
«الرماش» يدعو عبر «بوابة الوسط» وزارة الرياضة للتكفل ببعض نفقات «خليج سرت»
رياضة محلية
انتفاضة الغاز في كازاخستان.. «طوارئ» وحظر التجول وتوعد الرئيس
دولى
دعوى قضائية ضد «فايزر» و«أسترازينيكا» وشركات أخرى بشأن تمويل الإرهاب بالعراق
دولى
بطولة أستراليا المفتوحة: مشكلة في تأشيرة الدخول تحجز ديوكوفيتش في المطار
رياضة عالمية
النائب صالح افحيمه يرجح إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات بعد 24 يناير
ليبيا
تونس.. إحالة 19 شخصا من بينهم الغنوشي والقروي ويوسف الشاهد على القضاء
عربى
13 قتيلا في حريق شب بمبنى في فيلادلفيا (فيديو)
دولى
«المصرف المركزي»: 103.4 مليار دينار إيرادات نفطية خلال 2021 تمثل 98% من موارد ...
ليبيا
أمم أفريقيا 96 و98: استبعاد نيجيريا وصدمة الجوهري مع تحدي حسام حسن قبل ظهور ...
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: سيارة من أودي أنتجت لمرة واحدة فقط