مؤسسة النفط ترد على ديوان المحاسبة بشأن ضرائب الشركات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 08:59 مساء
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. (أرشيفية: الإنترنت)

ردت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، على ما أورده ديوان المحاسبة بشأن امتناع المؤسسة عن إلزام الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع بسداد الضرائب، موضحة أن عددًا من شركات التشغيل التابعة لها أخطرتها «أخيرًا بامتناع مصلحة الضرائب عن تسجيل عقود أبرمتها مع شركات أجنبية».

وأضافت المؤسسة، في ردها على ديوان المحاسبة الذي نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن مصلحة الضرائب احتجت في رفضها «إلى تعميم صادر من وكيل ديوان المحاسبة يطالبها فيه بعدم القيام بتصديق أية عقود تبرمها الحكومة ومصالحها وهيئاتها ومؤسساتها متى كانت قيمتها خمسة ملايين دينار أو أكثر إلا بعد التأكد من إرفاق ما يفيد موافقة ديوان المحاسبة عليها».

وأكدت المؤسسة أنه رغم ذلك تواصلت الشركات المشغلة مع مصلحة الضرائب وأبلغتها أن «التعميم وفق صيغته المذكورة لا يشمل الشركات»، وأن قسم الرأي بالإدارة العامة للقانون استبعد «العقود التي تبرمها شركات التشغيل للرقابة المسبقة»، إلا أن مصلحة الضرائب «ردت باقتناعها بعدم خضوع العقود التي تبرمها شركات التشغيل للرقابة المسبقة، إلا أنها مضطرة تحت تحذير ديوان المحاسبة إلى تنفيذ تعليماته بعدم تسجيل العقود التي تبرمها شركات التشغيل إلا بعد التأكد من إرفاق ما يفيد موافقة ديوان المحاسبة عليها، ومن أن الديوان أفادها بأنه لا يعترف برأي الإدارة العامة للقانون وغير ملزم بتنفيذه».

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وأضافت المؤسسة أن هذا الموقف من ديوان المحاسبة تسبب في إرباكها وشركاتها «التي اعتمدت على الرأي الصادر عن الإدارة العامة للقانون، وقامت بإبرام عقود متعلقة بتنفيذ مشاريع خاصة بزيادة الإنتاج أو صيانة أو تطوير المعدات السطحية مع مقاولين دوليين ومحليين تضمنت عديد الالتزامات المتبادلة، التي سيترتب بموجبها على هذه الشركات تعويضات هؤلاء المقاولين عن كل الخسائر التي قد تترتب على عدم استكمال هذه العقود أو التأخر في تنفيذها باعتبار موضوع الاعتماد المسبق التزامًا لم يكن في الحسبان عند طلب العروض من هذه الشركات».

كما نبهت المؤسسة الوطنية للنفط، في ردها على ديوان المحاسبة، إلى أن «التأخر في تنفيذ هذه المشاريع ستترتب عليه مطالبة هؤلاء المقاولين بتعديل الأسعار المقدمة منهم، وربما التحلل من هذه العقود والمطالبة بالتعويض عن الضرار التي لحقتهم جراء فسخ هذه العقود».

وأعلنت المؤسسة «عدم مسؤوليتها عن النتائج التي قد تترتب على إصرار وتعنت الديوان على الرقابة المسبقة وعدم احترامه لرأي الإدارة العامة للقانون في هذا الخصوص»، محملة الديوان «كل الآثار التي ستترتب على إلغاء تلك العقود أو تأخر تنفيذ المشاريع الواردة في تلك العقود»، مشيرة إلى أنها لا تفهم مرامي وأبعاد إصرار ديوان المحاسبة على موقفه.

 

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