سرت.. وقفة احتجاجية لصرف بقية تعويضات المنازل المتضررة جراء الحرب

جانب من وقفة احتجاجية لأهالي سكان منطقة الجيزة العسكرية بسرت (الإنترنت)

نظم عدد من أهالي منطقة الجيزة العسكرية في سرت، وقفة احتجاجية الأربعاء، أمام منازلهم المتضررة جراء الحرب للمطالبة بصرف بقية التعويضات المتأخرة منذ سنوات.

ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها: «يا حكومة نبو التعويضات المالية»، «المطالبة بحقنا فى التعويضات».

وناشد المحتجون رئيس الحكومة والنائب العام والجهات المختصة بالتدخل العاجل لصرف التعويضات المالية المتبقية وهي 50%، والتي لم تُصرف حتى الآن. بينما يصل عدد مساكن الجيزة العسكرية أكثر من 600 مسكن بين مدمر ومتضرر.

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وفي 23 نوفمبر، عقدت اللجنة المشكلة من هيئة الرقابة الإدارية اجتماعاً موسعاً، لمناقشة جميع المواضيع المتعلقة بالتعويضات في جميع المدن والقرى المتضررة نتيجة الحروب السابقة على كامل البلاد.

وانتهى الاجتماع إلى صرف القيمة المالية الموجودة في حساب الودائع والأمانات الخاصة بالتعويضات لجميع المناطق، التي صرف لها ما قيمته 50% بهذا التحقق والمطابقة.