خطوة جديدة لصرف التعويضات للمناطق المتضررة جراء الحروب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 10:01 مساء
جانب من اجتماع اللجنة المشكلة من هيئة الرقابة الإدارية لمناقشة ملف تعويضات المناطق المتضررة جراء الحروب (صفحة الهيئة على فيسبوك)

عقدت اللجنة المشكلة من هيئة الرقابة الإدارية اجتماعاً موسعاً، اليوم الثلاثاء، لمناقشة جميع المواضيع المتعلقة بالتعويضات في جميع المدن والقرى المتضررة نتيجة الحروب السابقة على كامل البلاد.

وأفادت الهيئة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الاجتماع عقد بمقر جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بطرابلس برئاسة خالد سعيد البركي، والأعضاء يامن شلاط وعماد الدين أبو زنقرة وحسام الدامي وأحمد الأشهب، ورئيس وأعضاء اللجنة المركزية للتعويضات المشكلة من وزارة الإسكان والتعمير.

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وانتهى الاجتماع إلى ثلاثة بنود، أولها صرف القيمة المالية الموجودة في حساب الودائع والأمانات الخاصة بالتعويضات لجميع المناطق، التي صرف لها ما قيمته 50% بهذا التحقق والمطابقة.

كما اتفق المجتمعون على متابعة موضوع التعويضات ميدانيًّا بالمناطق التي توجد بها بعض المشاكل السابقة والمقفلة في التسليم والاستلام بين المجلس البلدي السابق والمجلس البلدي الحالي.

والبند الثالث يتضمن إحالة الكشوفات المحالة من مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بمدينة سرت إلى الإدارة المالية بوزارة الإسكان والتعمير، وذلك بعد فحص جميع الكشوفات ومطابقتها بالتفويضات المالية المحالة والإسراع في عملية الصرف.

جانب من اجتماع اللجنة المشكلة من هيئة الرقابة الإدارية لمناقشة ملف تعويضات المناطق المتضررة جراء الحروب (صفحة الهيئة على فيسبوك)
جانب من اجتماع اللجنة المشكلة من هيئة الرقابة الإدارية لمناقشة ملف تعويضات المناطق المتضررة جراء الحروب (صفحة الهيئة على فيسبوك)
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