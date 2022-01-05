حصر 6666 عقارا متضررا جراء الحرب في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 10:42 مساء
جانب من اجتماع في بنغازي لمتابعة إجراءات تعويض المواطنين المتضررة عقاراتهم جراء الحرب التي شهدتها السنوات الماضية. (وال)

أعلنت لجنة حصر الأضرار، اليوم الأربعاء، استيفاء حصر 6666 عقارًا متضررة بشكل كامل وجزئي، جراء الحرب بمدينة بنغازي في السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع استعرض إجراءات تعويض المواطنين، المتضررة عقاراتهم جراء الحرب بالمدينة، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، ورئيس ديوان وزارة الإسكان والتعمير بالمنطقة الشرقية أبو بكر البرغثي، ومدير مكتب الإسكان والمرافق بالبلدية عماد أكويري.

- خطوة جديدة لصرف التعويضات للمناطق المتضررة جراء الحروب

وناقش اللقاء، الذي عقد بحضور عدد من أعضاء لجنة حصر الأضرار، إجراءات اللجنة بشأن حصر المباني المتضررة، حيث قدمت شرحًا وافيًا عن الإجراءات التي قامت بها خلال الفترة الماضية، المتمثلة في استيفاء حصر العقارات المتضررة، والصعوبات التي تعترض عملها وإمكانية معالجتها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال).

وشدد رئيس المجلس التسييري على ضرورة البدء الفعلي في تحديد قيم هذه التعويضات وإحالتها إلى اللجنة المركزية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير، وذلك بأسرع وقت ممكن؛ حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تخصيص الأموال اللازمة وصرفها لمستحقيها من قبل الجهة المختصة.

كما أكد استمرار أعمال حصر المباني التي لم تكتمل إجراءات حصرها من قبل اللجنة، مصدرًا تعليماته العاجلة بتوفير احتياجات اللجنة من الأجهزة والمعدات التي تفرضها طبيعة العمل، على أن تقوم اللجنة بموافاة البلدية بتقارير دورية عن نتائج سير عملها.

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