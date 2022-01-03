اللافي يشيد بمواقف الجزائر مع ليبيا خلال السنوات الماضية

لقاء اللافي مع سفير الجزائر لدى ليبيا، الإثنين 3 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)

أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، بمواقف الجزائر حكومةً وشعبًا مع ليبيا خلال السنوات الماضية، معربًا عن تقديره لكل الجهود الجزائرية التي بذلت لحل الأزمة، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي وكل الأطراف الليبية، من أجل الوصول إلى تسوية تسهم في استقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال اللافي في مكتبه بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الإثنين، سفير الجزائر لدى ليبيا، سليمان شنين.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن السفير سليمان شنين نقل للافي تحيات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون للمجلس الرئاسي، وتأكيده على عمق العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين.

وتسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في 20 ديسمبر 2021، أوراق اعتماد السفير سليمان شينين سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للجزائر لدى ليبيا، وذلك خلفا للسفير السابق كمال حجازي الذي أنهت فترة عمله في ليبيا.

لقاء اللافي مع سفير الجزائر لدى ليبيا، الإثنين 3 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)