المنفي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 06:14 مساء
المنفي بعد تسلمه أوراق اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى ليبيا. (المجلس الرئاسي)

تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الإثنين، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المقيمين وغير المقيمين لدى ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للرئيس المجلس الرئاسي، فقد تسلم المنفي أوراق اعتماد كل من كوينراد أدلوف سفيرًا لمملكة هولندا لدى ليبيا، ومحمد خالد الدوسري سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدولة قطر لدى ليبيا، وسليمان شينين سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للجزائر لدى ليبيا، وأسياد دكاتو سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للنيجر لدى ليبيا، وإيزابيل سافرد سفيرة كندا لدى ليبيا.

كما تسلم المنفي أوراق اعتماد ماريموثوكي سفيرًا غير مقيم لسريلانكا لدى ليبيا، وهيلدا كليمستدال سفيرة غير مقيمة للنرويج لدى ليبيا، ونجولكهام جاتهوم سفيرًا غير مقيم للهند لدى ليبيا، وجوزيف رينغلي سفيرًا غير مقيم لسويسرا لدى ليبيا.

- المنفي يعتمد سفراء بريطانيا وألمانيا وبنغلاديش وفنزويلا الجدد لدى ليبيا

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال استقباله السفراء، عمق العلاقات التي تربط دولهم بليبيا، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم الجديدة، بما يعزز علاقات بلدانهم مع ليبيا.

من جهتهم، نقل السفراء الجدد تحيات دولهم وحكوماتهم لرئيس المجلس الرئاسي، آملين عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا وشعبها، كما عبروا في كلمات لهم بالمناسبة، عن أهمية توطيد العلاقات بين دولهم وليبيا، مثمنين جهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عودة توأمين سياميين إلى اليمن بعد عملية فصل في الأردن
طب وصحة
هيئة الأدوية الأوروبية تجتمع لبحث ترخيص لقاح «نوفافاكس»
دولى
بالصور: الثلوج تكسو شوارع الإسكندرية وطقس بارد على القاهرة وشمال الصعيد
عربى
732 ألف شخص حضروا مهرجان «ميدل بيست» الموسيقي في السعودية
ثقافة وفن
عين على الانتخابات - آخر أخبار ومعطيات المشهد الانتخابي في ليبيا
فيديو
كاركاتير خيري - المواطن!
كاريكاتير
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ336 شركة خلال أسبوع
ليبيا
بالفيديو: نابولي يواصل سيطرته على ميلان في أرضه وسط جماهيره
رياضة عالمية
5 آلاف قطعة أثرية.. الصدفة تقود لاكتشاف «متحف» داخل شقة في مصر
ثقافة وفن
تقرير: 196 مليار دولار قيمة السندات والصكوك المستحقة على حكومات مجلس التعاون حتى...
اقتصاد
غوتيريس من بيروت: لا يحق للمسؤولين الانقسام والتسبب في «شلل» لبنان
عربى
مصدر بـ«الرئاسي» لـ«بوابة الوسط»: إلغاء تعيين الإعلامية سناء المنصوري سفيرة لدى ...
ليبيا
أزمة الليرة التركية تضرب قطاع الدواء .. «أصناف لم تعد متوافرة»
اقتصاد
وفد مجلس النواب يلتقي مهندس الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا في إسطنبول
ليبيا
الإمارات تلغي الرقابة على الأفلام السينمائية مع إدراج تصنيف «+21 عامًا»
ثقافة وفن
جريدة: كل الاحتمالات تقود إلى العنف في ليبيا
ليبيا
المغرب: ابتكارات لتدوير النفايات دون المأمول
اقتصاد
عبر قناة «WTV» رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون يعلن استقالته
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل عثر العلماء على «قاتل كورونا»؟