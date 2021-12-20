المنفي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى ليبيا

المنفي بعد تسلمه أوراق اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى ليبيا. (المجلس الرئاسي)

تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الإثنين، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المقيمين وغير المقيمين لدى ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للرئيس المجلس الرئاسي، فقد تسلم المنفي أوراق اعتماد كل من كوينراد أدلوف سفيرًا لمملكة هولندا لدى ليبيا، ومحمد خالد الدوسري سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدولة قطر لدى ليبيا، وسليمان شينين سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للجزائر لدى ليبيا، وأسياد دكاتو سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للنيجر لدى ليبيا، وإيزابيل سافرد سفيرة كندا لدى ليبيا.

كما تسلم المنفي أوراق اعتماد ماريموثوكي سفيرًا غير مقيم لسريلانكا لدى ليبيا، وهيلدا كليمستدال سفيرة غير مقيمة للنرويج لدى ليبيا، ونجولكهام جاتهوم سفيرًا غير مقيم للهند لدى ليبيا، وجوزيف رينغلي سفيرًا غير مقيم لسويسرا لدى ليبيا.

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وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال استقباله السفراء، عمق العلاقات التي تربط دولهم بليبيا، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم الجديدة، بما يعزز علاقات بلدانهم مع ليبيا.

من جهتهم، نقل السفراء الجدد تحيات دولهم وحكوماتهم لرئيس المجلس الرئاسي، آملين عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا وشعبها، كما عبروا في كلمات لهم بالمناسبة، عن أهمية توطيد العلاقات بين دولهم وليبيا، مثمنين جهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.