السفير الجزائري الجديد لدى ليبيا يقدم أوراق اعتماده للمنقوش

السفير الجزائري الجديد سليمان شنين، مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش, 12 ديسمبر 2021. (وزارة الخارجية)

قدم السفير الجزائري الجديد سليمان شنين، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى ليبيا، لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش.

ونقل السفير الجزائري، خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية في طرابلس اليوم، تحيات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، للمنقوش، وتمنياته للشعب الليبي بمزيد الاستقرار والتقدم.

وأعربت الوزيرة خلال اللقاء، عن شكرها وتقديرها للجزائر الشقيقة، رئاسة وحكومة وشعبًا، على دعمهم ومساندتهم الدائمة لأشقائهم في ليبيا، وحرصهم على تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا.

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وطلبت المنقوش نقل تحياتها لوزير الخارجية، متمنية للشعب الجزائري مزيد التقدم والازدهار، معربة عن تمنياتها للسفير الجديد، بطيب الإقامة على الأراضي الليبية، حيث سيجد «كل تعاون من وزارة الخارجية لمساعدته في أداء مهامه».

السفير الجزائري الجديد سليمان شنين، مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش, 12 ديسمبر 2021. (وزارة الخارجية)