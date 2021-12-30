حيدر السايح: نأمل ألا نضطر إلى الإقفال إذا استمر انخفاض معدلات التطعيم ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 04:22 مساء
مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح متحدثا خلال مؤتمر صحفي، الخميس 30 سبتمبر 2021. (بث مباشر)

أعرب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السايح، عن أمله في ألا تضطر البلاد الإقفال العام «إذا استمر انخفاض معدلات التطعيم» ضد فيروس كورونا وارتفاع معدل الانتشار في مختلف مناطق البلاد، حاسا المواطنين على أخذ اللقاحات لتجنب الإصابة بالفيروس ومتحور «أوميكرون» الذي رُصد مؤخرا انتشاره في ليبيا.

وقال السايح خلال مؤتمر صحفي عقده، الخميس، بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض: «على الجهات الضبطية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة المواقع والمرافق العامة»، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية حفاظا على سلامتهم.

كما دعا السايح أصحاب المحال التجارية والأسواق المجمعة والمقاهي وصالات الأفراح والمناسبات إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية «وإلا سنضطر للإغلاق للحد من معدل الإصابات المرتفع»، مؤكدا توافر كافة التطعيمات المضادة لفيروس كورونا وأنها «آمنة».

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وأضاف السايح «لدينا ثلاثة أنواع من التطعيمات المضادة لفيروس كورونا وسنحرص على أن تكون متوافرة باستمرار في ليبيا، لدينا فايزر بكمية ممتازة جدا، ولدينا سينوفارم بكميات ممتازة جدا، ولدينا أسترازينيكا بكميات نسعى لتوفير أكثر منها»، منوها إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سيضع خطة جديدة لحملات التطعيم التي ستبدأ خلال الأيام المقبلة بشكل موسع.

وأعرب السايح عن أمله أن يجري تنفيذ حملات التطعيم خلال وقت سريع جدا بكافة مناطق البلاد، متوقعا انتشار أكبر لمتحور «أوميكرون» بشكل أكبر ما يتطلب استعدادا خاصة لأنه «لا أحد في ليبيا مستثنى من الإصابة لسرعة انتشاره الرهيب».

ولفت السايح إلى أن الإجراءات الوقائية في المنافذ ونقاط العبور الحدودية «تؤخر من دخول الفيروس للبلاد ولا تمنعه» بسبب فترة الحضانة للإصابة وعدم التزام العائدين من الخارج بالحجر الصحي عادة من يتسبب في الانتشار.

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